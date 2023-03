Kane poprvé v dresu Rangers, chybět nebude ani kanadská klasika!

Z noci na čtvrtek se bude hrát na šesti stadionech a rozhodně bude na co koukat. Největší pozornost na sebe jistě strhne bitva Letců s Jezdci, kteří by měli poprvé vytasit svoje nově získané eso. V plánu je i kanadská bitva, souboj Lavin s Ďábly nebo Vegas s Hurikány.

Očekávané střetnutí Philadelphie s Rangers má naplánované první buly na 1:30 ráno. Fanoušci Jezdců hoří nedočkavostí, jelikož by měli poprvé vidět Patricka Kanea v dresu New Yorku. Tým z Manhattanu naposledy prolomil sérii proher s Los Angeles a nyní si v posílené sestavě brousí zuby na další skalp. Flyers se budou muset dobře připravit, jelikož v posledním klání schytali výprask od New Jersey a nyní je čeká podobně útočně laděný celek.

O půl hodiny později na led naskočí Olejáři, kteří vyzvou Toronto. Oba soupeři před uzávěrkou mohutně posilují a nyní se tedy budou moci předvést nové pušky. Maple Leafs nadále pokračují v přesvědčivých výkonech až na pár výpadků s outsidery. Edmonton se naopak po dvou prohrách potřebuje vrátit na vítěznou vlnu.

Ve 2:30 vyzve Dallas Kojoty. Stars si prochází velmi náročným obdobím, jelikož tým ze sedmi duelů šestkrát padl a jeho pohodlná pozice na čele Centrální divize už začíná být značně vrtkavá. Týmy Minnesoty a Lavin totiž svou šancí nepohrdly a využily herního výpadku soupeře. Proti Arizoně bude mít Dallas šanci na reparát. Kojoti ovšem dokáží občas překvapit a Hvězdám nevychází v poslední době ani klání s papírově slabšími týmy.

Čas 3:00 znamená bitvu těžkých vah mezi Coloradem a New Jersey. Rozjetí Ďáblové ještě přidali pod kotel, když ze San Jose přivedli Tima Meiera, a vyztužili už tak úderný útok. Nyní je tedy čeká ta správná prověrka, jelikož narazí na Avalanche, kteří bodovali osmkrát v řadě a brankami rozhodně nešetřili.

O hodinu později vyzvou Kačeři Washington. Capitals pokračují v omlazování kádru, ale stále nevzdávají boj o vyřazovací část. Ztráta opor je ovšem citelně znát a bídné výkony mají za následek vzdalování konkurence. Proti Kačerům by se tým z hlavního města USA mohl chytit, ale v posledním měření sil s tímto soupeřem před nedávnem padl, a navíc má Anaheim v zádech tři vítězství.

Noc nám ve stejném čase uzavře utkání mezi Vegas a Carolinou. Rytíři potřebují zažehnat poslední dvě prohry a opět se vrátit k dobrým výkonům. Hurikáni si v posledním klání vybrali slabší chvilku, když k překvapení všech nestačili na Ducks v základní hrací době. Oba týmy mají zatím dost velký bodový polštář, takže je občasná zaváhání nemusí tolik mrzet.

