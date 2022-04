Kane se chtěl pobít: Měli mě nechat, dal bych všechny!

V NHL se rýsuje další zajímavá rivalita. Když se Minnesota střetne s Edmontonem, tak se jiskří. Důkazem byla i dnešní noc, kdy útočník Oilers Evander Kane šel po hvězdě domácích Kirillu Kaprizovovi. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

Odehrávala se zhruba půlka třetí třetiny, kdy se do sebe pustili Kaprizov a Kailer Yamamoto. A to by nebyl Kane, aby se do toho nevložil. Svému spoluhráči přijel na pomoc. Ruského útočníka sejmul krosčekem, což mělo samozřejmě své následky.

Do Kanea by nejradši začali bušit všichni hráči Wild. Vyústila z toho tak pořádná mlýnice těl. Ryan Hartman, jeden z domácích tvrďáků, si chtěl Kanea odtáhnout bokem, aby se mohli poprat. Rozhodčí jim to však nedovolili a oba zúčastnění mazali z ledu.

evander kane stands up for linemate kailer yamamoto, and everything breaks loose. pic.twitter.com/oW2xB4z1Dc — zach laing (@zjlaing) April 13, 2022

„Něco to ukazuje. Nás tam bylo pět, on tam byl sám. Nikdo mu nepomohl. Myslím si, že z jeho týmu by ho ani nikdo nebránil,“ rýpnul si do popularity Kanea Hartman.

Trochu jiný náhled měl pochopitelně Kane samotný.

„Bylo jich tam na mě pět a ani jeden mě nedokázal složit,“ usmál se. „Rozhodně bych byl nejradši, kdyby nás rozhodčí nechali.“

Při cestě na trestnou ještě Hartman svého rivala nevybíravě pozdravil, na rozloučenou mu ukázal zdvižený prostředníček.

„To jsou ti malí kluci, snaží se být drsní, ale pak se nemůžou dočkat, až přijede rozhodčí,“ nenechal Kane na Hartmanovi nit suchou.

