Kane znovu do New Yorku? Američan prý chce dvou až tříletou smlouvu

Po náročné operaci dokázal NHL, že má pořád co nabídnout. Ačkoli třetí nejproduktivnější Američan všech dob naskočil do loňské sezóny se zpožděním a nikdo nevěděl, co mu důkladně vybroušený kyčelní kloub dovolí, všechno dopadlo dobře.

Patrick Kane nakonec odehrál v Detroitu 50 zápasů. I tak zapsal šestnáctou dvacetigólovou sezónu a s průměrem 0,94 bodu na utkání může i v pětatřicetileti letech usilovat o zajímavou smlouvu.

První červencový den se stane nechráněným volným hráčem a v zámoří se čile spekuluje o jeho budoucnosti. Líbil by se vám třeba znovu v Chicagu? Connoru Bedardovi by v přerodu z teenagera v hokejového profesionála určitě pomohl.

Novinář Chris Johnston z TSN píše, že Kane usiluje o tříletou smlouvu. Možná by se smířil i s dvouletou. Spekuluje se o jeho návratu do New Yorku, kde měli pro veterány slavných jmen vždycky slabost, i když „Kaneovo působení u Rangers je prý zahaleno mlhou“. Všechno bude odvislé od těch nejmenších detailů v jednáních.

Američan každopádně loni prokázal, že pořád má na to být útočníkem do některé z prvních dvou formací. Do 1. července schází pár dnů, v 18.00 našeho času se otevře trh a jména začnou z nabídky mizet.

Podle komentátora Franka Seravalliho nebuďte překvapení, pokud se Patrick Kane vrátí právě do New Yorku. „Ranilo ho, že je tehdy zklamal, protože nebyl v plné formě. Má pocit, že jim něco dluží. Myslím, že stojí o šanci zkusit to znovu,“ řekl nedávno v jednom podcastu.

