Kaneův návrat se blíží. V zápřahu by měl být po přestávce

Už nějakou dobu musí Detroit hrát bez Patricka Kanea. Americký útočník ale očekává, že se vrátí do sestavy hned v momentě, kdy Red Wings odehrají první zápas po přestávce způsobené Utkáním hvězd.

Kane tedy rozhodně nebude hrát v noci na čtvrtek proti Ottawě, což bude sedmý zápas v řadě, který vynechá kvůli zranění v dolní části těla, jež utrpěl 14. ledna proti Torontu.

„S kyčlí nic není, což je dobře,“ potvrdil Kane po úterním tréninku. „Z kyčle mám opravdu dobrý pocit. Zároveň je frustrující, když s ní nemám problém a pak se objeví něco jiného. Ale odpočinu si, čeká nás přestávka a po ní bych měl být v pořádku. Nevidím žádný důvod, proč bych se po přestávce nemohl vrátit.“

Kane podstoupil 1. června operaci kyčelního kloubu, načež ke konci listopadu podepsal smlouvu s Red Wings a 7. prosince poprvé nastoupil.

V 19 zápasech si připsal 16 bodů (7 gólů, 9 asistencí). Od 14. ledna, kdy v první třetině zápasu schytal hit u mantinelu od útočníka Maple Leafs Pontuse Holmberga, je mimo hru.

„Vrátíte se, hrajete, dostáváte se do rytmu, co se týče tréninku, hraní zápasů každý druhý den…,“ pokrčil rameny Kane. „Jste rádi, že máte takový rozvrh, a pak vám ho najednou na pár týdnů vezmou. Určitě je to frustrující, ale snažím se alespoň nechat odpočívat mysl, abych se vrátil připravený.“

Kane se také dobře začlenil mimo led, a to poměrně rychle.

„To bylo také frustrující, že se zranění stalo v nepravý čas,“ řekl trenér Derek Lalonde. „Začínal přebírat zodpovědnost za tým, zapojoval se do některých schůzek vedení, během zápasů byl o něco hlasitější, cítil se mnohem lépe. Absolutní profesionál. Jeho chování, jeho přístup byl skvělý. Těšíme se, že se po přestávce vrátí.“

Po přestávce bude potřeba nejen jeho vůdcovství, ale také výkony. Detroit chce totiž konečně do play off.

„Hrajeme dobře, neděláme moc chyb. Myslím, že to je důležitá věc. Taky hrajeme dost ostře v obraně a v útoku dokáže dát gól skoro každý. Hodně kluků se zapojuje. A třeba Dylan Larkin hraje skvěle a je v ráži,“ vypíchnul kapitána týmu.

