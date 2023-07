Kapitán Bostonu se rozhodl! Den po 38. narozeninách uzavřel kariéru

Váhal, rozmýšlel se, po roce možná cítil lehké déjà vu. Patrice Bergeron ale jubilejní dvacátou kapitolu mezi mantinely slavné NHL nenapíše: v úterý oficiálně završil fantastickou kariéru.

Čerstvě osmatřicetiletý centr a jeden z nejlepších hokejistů své generace to potvrdil v prohlášení, které Boston zveřejnil na svých komunikačních kanálech.

„Posledních dvacet let jsem každý den mohl žít svůj sen,“ píše Bergeron. „Dal jsem hře vše, co jsem fyzicky i emocionálně měl, a ona mi vrátila víc, než jsem si kdy dokázal představit.“

Dlouholetý kapitán Bruins nemluví do větru. S písmenem "B" na hrudi naskočil do 1 294 zápasů, posbíral mraky individuálních i týmových ocenění, patří do prestižního Triple Gold Clubu...

Výčet všech Bergeronových úspěchů a milníků by zabral mnoho času. Připomeňme třeba, že hned šestkrát získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL. Jasně, jedná se o ligový rekord.

Připravujeme podrobnosti...

