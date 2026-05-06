Kapitán, co pije krev i boří rekordy. Od Dobeše vyfasoval sekeru, čím posunul hranice beků?

18. května 15:45Tomáš Zatloukal
Koleduje si, provokuje, budí vášně. I to je jedna z tváří Rasmuse Dahlina, lídra buffalských Sabres. Do křížku se s ním pustili mnozí, ať už vyhlášení rabiáti, ale i zarytí kliďasové, umí se dostat pod kůži komukoliv. Především díky různým faulům holí, krosčekům zvláště. Své o tom vědí Jevgenij Malkin, Brad Marchand nebo třeba David Pastrňák. Naposledy pak švédský čahoun jako odplatu schytal ránu širokou brankářskou hokejkou od Jakuba Dobeše. Minimálně stejně dobře jako zlobu protivníků ovšem umí generovat i body. Vždyť naposledy jich, při hrozbě vyřazení, nastřádal hned pět!
Aby obránce zaznamenal v zápase, který mohl pro něj a jeho kumpány být tím posledním v sezoně, kvintet bodů?
To NHL ještě nezažila. Tedy do noci ze soboty na neděli. Do Dahlinovy one-man-show.
V šesté partii s Canadiens, na slavném montrealském ledě, který zažil už všelijaká kouzla, dal dohromady vskutku unikátní představení. Efektivní i efektní. Už jen ta úvodní trefa... 32. sekunda utkání, šestadvacetiletý rodák z Lidköpingu "si dělá dobrý den" z Juraje Slafkovského a díky plachtícímu puku překonává Dobeše.
Kus kliky? Jistě. Porce kumštu? Tuplovaná.
K tomu postupně přidá ještě čtyři asistence, jako historicky třetí hráč Buffala v play-off (ve vyřazovacích bojích zvládli za Sabres čtyři áčka za večer už jen Dave Andreychuk a Gilbert Perreault) a také rozmíšku s českým gólmanem.
Dobeš při incidentu opět ukázal, s jakou intenzitou hraje a že zápalná šňůra mu hoří hodně svižně. Dostal od Dahlina štulec, zareagoval až po "belfourovsku". prudkou sekerou. Oba vyfasovali dvě minuty...
Nejen tato sezona ovšem ukázala, že Dahlin zvládne dopálit i ty, co nutně nemají krátký doutnák. Copak je Malkin nějaký potížista? Přesto se jedničce draftu z roku 2018 za přílišnou pozornost revanšoval seknutí do oblasti hlavy a krku.
Dahlin každopádně tentokrát ohromil především produktivitou. Přehledem, bruslením, technikou. Vše na prvotřídní úrovni.
To on zařídil game 7. Rozhodující mač, na který dojde už tuto noc. Ukázal směr, věren heslu "první rána kapitána". A nakonec skončil na pěti bodech. Výrazně tak předčil klubové maximum pro zadáky v bitvách o Stanley Cupu (tři punkty). A vyrovnal rekord Šavlí bez ohledu na post, připojil se k Dereku Royovi a Johnu Tuckerovi.
"Je to pěkný účet, co víc k tomu říct...," začal Ukko-Pekka Lukkonen. Přece se rozpovídal: "Byl to mač, ve kterém jsme čelili vyřazení, a náš kapitán to vzal na sebe a ukázal, jak se táhne mančaft. Takhle to platilo celou sezonu, že když jsme to nejvíc potřebovali, pomohl nám. Možná to není vždy ten nehlasitější člen naší kabiny, ale zahraje skvěle, když se láme chleba."
Dahlin viděl recept na úspěch jednoduše: "Snažili jsme hru nekomplikovat, rychle jsme si posouvali puk, hodně stříleli, díky tomu se dostávali k dorážkám. Hráli jsme agresivněji."
A pak zaburcoval: "A tohle musíme ukázat i doma." Fanoušci Buffala jistě přikyvují. Proti Montrealu to bude potřeba, vždyť Habs jsou v tomto play-off na ledě soupeřů skutečným postrachem a dovedou přežít i pod těžkou palbou, stačí se zeptat tampských Bolts. Jestli se tedy dovoláte, na dovolené kdekdo telefon vypíná...