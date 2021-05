Kapitán Habs je na play off připraven. Jak jsou na tom Price a Gallagher?

Shea Weber promarodil posledních osm zápasů základní části vinou zranění v horní části těla, a tak dlouho nebylo jasné, zda tento zkušený bek bude kouči Ducharmemu na vyřazovací část k dispozici, ale nyní to vypadá, že Montreal nastoupí už do prvního zápasu proti Toronto se svým kapitánem.

Shea Weber podle posledních zpráv z tábora Canadiens nastoupí do pátečního utkání proti Torontu. Kapitán Montrealu už absolvoval dva tréninky se svým týmem a vypadá to, že s největší pravděpodobností jej fanoušci uvidí přibližně po třech týdnech opět v zápasovém tempu.

„Bruslit dva týdny sám není zrovna to, co si hokejista přeje. Teď už jsem trénoval s týmem a cítil jsem se jako malé dítě. Miluji tenhle sport a také to, když trénuji se spoluhráči, se kterými jsem dřel celou sezónu. Je to o to vzrušující, že nám už play off klepe na dveře. Jsem moc rád, že jsem zpátky, a už se nemůžu dočkat zápasu,“ okomentoval situaci kapitán Montrealu.

Pětatřicetiletý Kanaďan se v posledních dvou trénincích ocitl na ledě také při nácviku přesilových her, kterých by měl být součástí také v zápase. V této sezóně si během osmačtyřiceti zápasů připsal devatenáct kanadských bodů, z nichž jedenáct bylo v přesilových hrách.

V prvním zápase se očekává, že Shea Weber nastoupí v obranném páru s Jonem Merrillem. Kapitán Habs tak zřejmě dostane menší minutáž na ledě, než na kterou byl zvyklý v základní části, během které hrál průměrně necelých třiadvacet minut za zápas.

„Bude to pro něj první zápas po dlouhé době, tak se chceme přizpůsobit situaci. I když je to velký profesionál, tak musíme mít v paměti, že dlouho nehrál. Neradi bychom některého z našich hráčů vystavili většímu vytížení, než by se nám mohlo vyplatit,“ dodal kouč Montrealu.

Gólman Carey Price by do prvního zápasu měl taktéž zasáhnout. Třiatřicetiletý gólman nastoupil za farmu Montrealu, když si v zápase proti Torontu Marlies připsal třináct zákroků z patnácti střel během čtyřiceti odchytaných minut. Price vynechal devatenáct z posledních jednadvaceti zápasu Canadiens v závěru sezóny, avšak nyní situace vypadá dobře.

„Mluvil jsem s Careym dneska ráno a cítí se pořád stejně, což je dobré znamení. Jsme hodně rádi, že ho máme zpátky,“ dodal kouč Dominique Ducharme.

Připraven bude také Brendan Gallagher, který si tento týden po zranění rovněž zahrál za farmu Montrealu. Gallagher nenastoupil do posledních jednadvaceti zápasů základní části NHL vinou zraněného palce, avšak nyní se očekává jeho nasazení do prvního zápasu proti Torontu.

Naopak mimo základní sestavu minimálně pro první zápas zůstanou útočníci Cole Caufield a také Jesperi Kotkaniemi, kteří se v současné době nevlezou do prvních dvanácti útočníků. Mimo zůstane zřejmě také Alexandr Romanov.

Trenér Montrealu však dodal, že i tito tři hráči se do série s největší pravděpodobností zapojí. „Série nemá pouze jeden zápas. Máme velice silnou soupisku, a tak očekávám, že se do série zapojí určitě čtrnáct nebo patnáct útočníků a sedm nebo osm obránců.

