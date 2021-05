Kapitán jde příkladem! Landeskog nakopl Avs hattrickem Gordieho Howea

V play off potřebujete něco extra. Něco navíc. Když to nejde, je potřeba se nějak povzbudit. Přesně tohle se stalo hokejistům Avalanche v dnešním zápase, kterým zahájili svou cestu za vysněným titulem. Soupeři ze St. Louis byli dlouho nezlomní, pak ale zasáhl kapitán Gabriel Landeskog. Hattrickem Gordieho Howea svůj tým nasměroval k první výhře.

Colorado zápas nezačalo dobře a St. Louis bylo aktivnější. Lavinám se v soupeřově třetině nedařilo tolik, jak by si představovaly. A tak přišel první Landeskogův zásah. Brayden Schenn ošklivě zasáhl Rantanena, kterého se kapitán Avs okamžitě zastal a shodil rukavice. Schenn se ani nenadál a za jásotu domácího publika byl svalen na led.

„V prvních deseti minutách jsme se do toho dostávali, byli jsme nervózní. Ta bitka to trochu zklidnila, taky to trochu vtáhlo fanoušky,“ komentoval bitku Landeskog.

„Udal tím tempo zápasu,“ dodal obránce Makar.

Tím osmadvacetiletý kapitán neskončil. Ba naopak.

Makar sice poslal domácí do vedení, nicméně hosté zásluhou Kyroua před koncem druhé třetiny dokázali vyrovnat. A tak mohl ve třetí třetině svou show rozjet právě Landeskog.

První bod si připsal hned po třiceti sekundách závěrečné třetiny, kdy asistoval u vítězného gólu MacKinnona. O osm minut později díky teči sám skóroval. Výjimečný večer zakončil asistencí na další MacKinnonův gól, tentokrát do odkryté brány.

Kromě toho, že byl Landeskog vyhlášen první hvězdou večera, se také stal prvním hráčem Avalanche od roku 1997, který se zapsal hattrickem Gordieho Howea. Ten si hráč připíše, pokud mu v zápisu o utkání svítí bitka, gól a asistence.

„Jsme tým a jde nám o výhry a prohry,“ zůstal Landeskog skromný. „Jsem rád, že jsem přispěl k výhře. Jako tým jsme většinu zápasu hráli dobře, třetí třetina se povedla nejvíc. Každý pomohl a každý hrál dobře.“

Jak Landeskog zmínil, třetí třetina se povedla nejvíc. Hlavně proto, že se Avs konečně podařilo prolomit brankáře hostů Binningtona, který podal parádní výkon. Dohromady na něj tým Colorada vyslal 50 střel.

„Pořád jsme stříleli, jinak to nešlo,“ kýval hlavou Landeskog. „Góly nedáte tím, že budete hrát na okrasu. Všechno musí jít na bránu, to se nám povedlo. V poslední třetině jsme za to byli odměněni.“

