Kapitán je zpět, bojovník taky. Avalanche jdou do play off s velkými jmény

Play off klepe na dveře a Colorado Avalanche vstupuje do série s Dallasem s dvěma zásadními zprávami – Gabriel Landeskog je blízko návratu a Valerij Ničuškin se po bouřlivých měsících znovu stal oporou týmu. Pro jednoho návrat po téměř dvou letech, pro druhého comeback nejen na led, ale i do života.

Kapitán Avalanche Gabriel Landeskog by mohl už během série s Dallasem opět obléct dres Colorada. Trenér Jared Bednar potvrdil, že jeho návrat je „na stole“.

„Každý den je trochu rychlejší, sebevědomější. Je na tom dobře a určitě bude jednou z variant,“ uvedl Bednar poté, co se Landeskog vrátil do tréninku po dvouzápasové zátěži na farmě.

Švédská hvězda nehrála od června 2022, kdy v šestém finále Stanley Cupu pomohla porazit Tampu Bay. Od té doby si prošla dvěma operacemi kolene a nekonečnou rehabilitací. Návrat na led? Symbolický moment pro hráče i celý tým.

Valerij Ničuškin je zase živým symbolem odpuštění, důvěry a tvrdé práce. Ještě před rokem opustil tým těsně před zápasem s Dallasem a následně strávil šest měsíců v asistenčním programu NHL/NHLPA. Dnes se proti Stars znovu postaví – a to jako klíčová postava.

„Jeho osobní život je v na tom opravdu dobře. Jsem na něj hrdý,“ řekl trenér Bednar. Spoluhráč Logan O’Connor přidal: „Jeho návrat je pro nás velký. Všichni mu fandíme. To, co zvládl, je inspirativní.“

A že má Ničuškin co nabídnout – navzdory zraněním a vynechaným zápasům stihl 21 gólů, 13 asistencí a průměrně skoro 20 minut na ledě. „Je to forecheckingový stroj. Typ hráče, kterého každý potřebuje, ale málokdo má. My ho máme – a jsme za to šťastní,“ řekl o něm obránce Erik Johnson.

Generální manažer Chris MacFarland mu také vyjádřil plnou důvěru. „Mám k němu naprostou důvěru. Vím, čím si prošel, a vidím, kde je teď. Je to hráč, kterému věříme.“

Ničuškin sám se do minulosti nevrací, ale nezapomíná: „Bylo to náročné. Všechno, čím jsem prošel – fyzicky, psychicky, emocionálně – mě stálo víc, než jsem čekal. Ale jsem zpět. A chci, aby se o tom po dnešku už nikdy nemluvilo.“

