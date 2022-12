Kapitán přes palubu! Horvat odmítl Canucks, změní působiště

Otřesně rozjetá sezona, nevýrazné výsledky či například (ne)forma jedničky Demka? Na Vancouver se to valí jako velká voda. A to není vše! Dle nejnovějších informací totiž Canucks přijdou o svého kapitána. Bo Horvat odmítl nabídku smlouvy, tým ho nyní hodlá vyměnit.

Spekulace o budoucnosti Bo Horavata se táhnou v podstatě už od září. Kapitánovi Canucks totiž po sezoně končí smlouva, a tak probíhala jednání o nové. K ničemu kloudnému však obě strany nedošly.

Problém? Jako vždycky, peníze. Dle informací portálu The Athletic nabídnuli Canucks svému lídrovi nabídku, která se pohybovala výrazně pod osm milionů dolarů ročně. Tedy daleko od toho, co si Horvat a jeho agenti představovali. Ideálně by si představovali devět milionů ročně.

Kvůli tíživé situaci pod platovým stropem si takový kontrakt Canucks nemohou dovolit. Jestli je problém v tom, že Horvat požaduje příliš mnoho, nebo v tom, že na výplatní pásce Vancouveru svítí například Ekman-Larsson za 7,26 milionů dolarů, obránce Myers za 6 či nevýrazný Garland za téměř 5, necháme na vás.

Obecně jde ale na management Canucks velká kritika. V podstatě nikdo nechápe, co mají všechny kroky znamenat. Příchod drahého švédského beka Ekmana-Larssona byl kritizován již několikrát, ale například i poslední sága s Brockem Boeserem, kterého v létě podepsali za velké peníze jenom proto, aby ho za pět měsíců hnali z týmu, je na pováženou.

Výměna Horvata je tak v současné době absolutně nevyhnutelná. A jelikož mu po sezoně končí kontrakt, výměna bude muset přijít před uzávěrkou přestupů.

Ideální protihodnotou by měli být mladí hráči s velkým potenciálem. Canucks by moc rádi získali nadějného centra s obráncem, klidně i nějaké vysoké výběry v draftu. Vše ale komplikuje fakt, že Horvat bude v létě volným hráčem a ví se, že Canucks ho musí vyměnit. Tím hodnota pochopitelně klesá.

„Canucks nedávno Horvatovi udělali nabídku, kterou odmítnul. Nabídnuli mu, co nejvíc mohli. Víc to asi ani nešlo, protože by po sezoně přeskočili platový strop. Bo by mohl zamířit na trh s volnými hráči, takže Vancouver vezme tu nejlepší nabídku a pustí ho,“ shrnul dění novinář Rick Dhaliwal.

