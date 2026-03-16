Kapitánské céčko v Bostonu? Trenér už na něj nespěchá, lídři se vybarvili sami

4. května 12:00

David Zlomek

Boston Bruins loni v létě udělali krok, který fanoušci nezažili více než dvě desetiletí, když vstoupili do sezony bez určeného kapitána. Poté, co byl Brad Marchand vyměněn, zůstalo na dresu Bruins v kolonce lídra prázdno. Tým vsadil na trio asistentů: Davida Pastrňáka, Charlieho McAvoye a Hampuse Lindholma. A přestože se ozývaly hlasy, že loď bez kapitána zabloudí, Bruins pod novým trenérem Marcem Sturmem překvapili, nasbírali 100 bodů a vrátili se do play-off.

„Vždycky jsem říkal, že kapitána v týmu chci, ale po téhle první zkušenosti musím přiznat, že to šlo opravdu dobře,“ uvedl Marco Sturm během nedělního výstupního dne. Podle Sturma se v kabině neutvořily žádné skupinky a nikdo se necítil jako outsider. „Všichni měli své slovo, skupina lídrů držela tým neuvěřitelně semknutý. Vlastně mi to vůbec nevadilo,“ dodal trenér s tím, že o případném jmenování kapitána pro příští sezonu bude teprve diskutovat s generálním manažerem Donem Sweeneym. Ten už dříve prohlásil, že chce, aby příští lídr vyvstal „organicky a přirozeně“.

Pro Pastrňáka s McAvoyem, kteří na sebe vzali největší díl odpovědnosti, nebyl chybějící symbol na dresu překážkou, ale spíše projektem.

„Před sezonou jsme se sešli se Sweeneym a mluvili o tom, jak chceme znovu vybudovat kulturu týmu,“ vysvětlil Charlie McAvoy. Podle něj trávili s Pastrňákem v létě hodně času plánováním, jak se jako lídři posunout a jak do vedení týmu zapojit co nejvíce spoluhráčů. „Myslím, že jsme odvedli skvělou práci. Naučili jsme se o sobě hodně věcí,“ doplnil elitní obránce Bruins.

I když se téma kapitána v Bostonu hojně probírá, Marco Sturm dal jasně najevo, že pro posun k metám nejvyšším potřebuje tým jiné věci než jen písmeno na dresu. Hlavním problémem je defenziva. „Jedním z největších důvodů, proč jsme se dostali tak daleko, byli naši gólmani (Swayman a Korpisalo). Nemůžeme ale očekávat, že nás budou takhle tahat každý rok,“ varoval Sturm. Bruins podle něj musí najít způsob, jak omezit šance soupeřů, což v překladu znamená jediné: Sweeney musí v létě posílit obranné řady.

