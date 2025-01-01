Kaprizov dostal nasypáno. Minnesota mu dopřála historický kontrakt

30. září 16:20David Zlomek
Minnesota Wild udržela svou největší hvězdu a zároveň nastavila nový platový level pro celý hokejový svět. Kirill Kaprizov, ruský kanonýr a tvář organizace, podepsal osmileté prodloužení smlouvy v hodnotě 136 milionů dolarů. Průměrná roční mzda kolem 17 milionů dolarů z něj dělá nejlépe placeného hráče NHL vůbec a překonává všechny dosavadní rekordy.
O tom, že Kaprizov chtěl posunout tržní hranice, se spekulovalo celé léto. Podle zpráv měl v červenci odmítnout návrh na osm let a 126 milionů dolarů. Generální manažer Bill Guerin nakonec musel nabídku ještě navýšit a přidat obří podpisové bonusy, aby hvězdu udržel. „Billy je ten, kdo to vyjednává, je to jeho práce,“ nechal už před časem slyšet majitel Craig Leipold, který zároveň uklidňoval fanoušky, že klub udělá maximum, aby si klíčového hráče pojistil.
Kaprizov, kterému je 28 let, měl původně vstoupit na trh volných hráčů po sezoně 2025/26. Teď je jasné, že v Minnesotě zůstane minimálně do roku 2034. Na ledě už stihl nasbírat 386 bodů v 319 zápasech základní části a v play off přidal dalších 21 bodů ve 25 utkáních. Hned ve své první sezoně v NHL získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka a od té doby patří mezi nejnebezpečnější střelce soutěže.
Minulý ročník mu zkomplikovalo zranění dolní části těla, které ho vyřadilo na polovinu sezony. Přesto v pouhých 41 zápasech nastřílel 25 gólů a přidal 31 asistencí. I přes tuto absenci se stal pro Wild nepostradatelným a jeho podpis byl absolutní prioritou.
Tento kontrakt mění pravidla hry i pro ostatní hvězdy NHL. Kaprizov se stal prvním hráčem, který překročil hranici 16 milionů dolarů ročně, a jeho smlouva může ovlivnit jednání dalších superhvězd, zejména Connora McDavida, jehož nový kontrakt se očekává v blízké době.
