Kaprizov gólově mlčí. Moc tlačí na pilu, říká trenér

Během léta byste marně hledali skloňovanější jméno. Už podepsal? Kde to vázne? Nezamíří zpátky do Moskvy, že ne! Fanoušci se ptali různě. Kirill Kaprizov, největší hvězda současné Minnesoty, s podpisem nové smlouvy dlouho otálel. Nakonec se dohodnul a dostal opravdu velký balík peněz. Zatím ho však moc nesplácí.

Jistě, sezona teprve začala, nicméně pět zápasů by mohl být dostatečný vzorek na to, abychom viděli, jak na tom hráč je.

Kaprizov na tom na první pohled není vůbec špatně. Pět zápasů, pět bodů. V kolonce gólů však svítí nula. A to rozhodně není nic, co by si činovníci Wild po podepsání pětiletého paktu na pětačtyřicet milionů dolarů představovali.

Není to však jen o gólech. Kaprizovova forma jednoduše není dobrá. Sezonu sice začal velice solidně, v prvních dvou zápasech si v každém připsal po asistenci. V tom třetím dokonce posbíral hned tři, ale od té doby mlčí. Ba co víc, jeho výkony se horší, což je vidět například na statistice +/-. Zatímco v prvních třech zápasech byl na nule či na kladné hodnotě, v posledních dvou byl v mínusu.

Důkazem budiž poslední zápas proti Nashvillu, který se Rusovi opravdu nepovedl. S pukem si počínal laxně, v útočné třetině se neustále snažil kličkovat, a to za jakékoliv situace. Kolikrát mohl jednoduše nahrát spoluhráči, místo toho se pokusil obejít dva soupeře.

Příčina může být jasná. Kaprizov moc dobře ví, jaké trable svým otálením organizaci přes léto způsobil a kolik nakonec dostal peněz. S platem devíti milionů dolarů ročně strčí do kapsy třeba Leona Draisaitla či Davida Pastrňáka. Očividně tedy chce, aby plat odpovídal statistikám.

Zatím se tak ale neděje.

„Moc tlačí na pilu,“ řekl po nedělním zápas na konto Kaprizova trenér Wild Dean Evason. „Kdybyste se na to zeptali jeho, určitě by řekl to samé. Před zápasem jsme s ním o tom mluvili. Vím, že chápe, o co nám jde.“

Bude zajímavé sledovat, jak se z toho Kaprizov dostane.

Ve své premiérové sezoně zářil, v podstatě nezažil horší zápas. Letos je to ale jiné, musí se vypořádat s větší pozorností obránců i neslavnou formou.

„Když je na ledě, všech pět hráčů soupeře se soustředí jen na něj, protože jakmile jde Kirill do souboje jeden na jednoho, vyhraje ho,“ ví dobře Evason. „Musí svou hru zjednodušit. Všechno začíná u napadání. Víme, že když chce, nemá s tím problém a je příkladný. Až potom je čas na finty a krásné přihrávky.“

