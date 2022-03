Kaprizov nezpomaluje. Pálí ostrými a překoná Gáboríka!

Nezpomaluje, ba naopak. Kirill Kaprizov neslevuje ze svého úchvatného tempa a ještě přibírá na rychlosti. Minnesotu táhne do play off a i díky příchodu Marca-Andreho Fleuryho mezi fanoušky vzbuzuje naději na velkou šanci na úspěch. Kromě toho míří za dalším rekordem, tentokrát „sejme“ Mariána Gáboríka.

V noci na pondělí se proti Coloradu prosadil jednou. Byl to jeho 81. bodový zápis v této sezoně. Pouze dva body mu chybí k tomu, aby dorovnal rekord organizace, který stanovil slovenský útočník Marián Gáborík před čtrnácti lety.

„Nebudu dělat, že o tom nevím. Lidé kolem o tom mluví dost nahlas,“ řekl ruský útočník skrze překladatele po posledním zápase. „Já osobně se na to nesoustředím. Pokud se mi povede ho překonat, bude to skvělé a bude to velká pocta. Důležité jsou ale výhry týmu.“

Jeho současná forma je naprosto famózní. Soupeři neví, co proti němu udělat, aby nebodoval nebo nevymyslel něco, co ke gólu povede.

V posledních patnácti zápasech vstřelil třináct branek a přidal k tomu šest asistencí! Na to, aby Gáboríka překonal, má osmnáct utkání. Pokud se nezranění nebo se nestane něco opravdu nepředstavitelného, další rekord uzme pro sebe.

„Je to výjimečný hráč,“ všiml si rychle i Fleury.

Není to jenom o krásných a pohotových střelách či nápaditých kličkách. Kaprizov jednoduše odjezdí každé střídání naplno, nemá problém dohrávat protihráče nebo se jít bít do před brankového prostoru. Jsou to činnosti, které mnoho fanoušků považuje za samozřejmé, nicméně ne vždy tomu tak je.

„Nikam neodbruslí. Do všeho se zapojuje. Celý tým to hned povzbudí, když vidí jednoho z nejšikovnějších hráčů dělat také černou práci,“ chválí ofenzivního kolegu obránce Jared Spurgeon.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+