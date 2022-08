Kaprizov se dostal do Ameriky! Ruská podezření jsou údajně vyvrácena

Připomínalo to napínavou detektivku. Doma v Rusku mu hrozila služba u výsadkářů. Byl stíhaný kvůli pozdezření z nákupu padělaného vojenského průkazu. Kirill Kaprizov se posléze opakovaně snažit dostat do USA z exotických destinací, z Dubaje a ani z karibských ostrovů se mu to vzhledem k absenci pracovního víza nepodařilo. Známý novinář Michael Russo nyní přispěchal se zprávou, že hokejový virtuóz nakonec do Spojených států amerických cestu přece jen našel.

"Opustil Rusko a je Americe," píše Russo o Kaprizovovi.

"O víkendu přistál na jednom z newyorských letišť. Dnes (tedy 2. srpna) by měl dorazit do Minnesoty,"dodává s tím, že ofenzivní tahoun Divočiny vycestoval z vlasti přes Turecko.

Kaprizov byl ruským tiskem označován za jednoho ze zákazníků bývalého policisty Farita Samigullina, jehož zatkli před několika měsíci. Falešné vojenské průkazy prý Samigullin obstaral také Ivanu Fedotovovi s Pavlem Karnauchovem.

Pojítko mezi všemi třemi hokejisty je jasné: společně působili v armádním celku CSKA Moskva.

Varovným prstem pro Kaprizovovy fanoušky byl osud, co potkal Fedotova, nejlepšího gólmana KHL za minulou sezonu.

Toho při pokusu o odlet z Ruska zadrželi a převezli na výcvikovou základnu. Čeká ho rok služby. Pomocí soudu se chce násilnému odvlečení do armády bránit. Varianta, že v příští sezoně bude čapat za Philadelphii, ovšem působí krajně nepravděpodobně.

To Wild se Kaprizova téměř jistě dočkají.

Údajně díky tomu, že mu zásluhou tvrdé práce právníků obstarali pracovní vízum. Tuto spekulaci ovšem Russo zatím nepotvrdil. Píše ovšem, že se podezření vůči číslu 97 zdají být z velké části vyvrácena.

V Minnesotě se dominantní forvard pokusí navázat na fenomenální sezonu 2021/2022, v níž se zastavil na 108 bodech a přepsal klubovou kroniku. Velký dojem udělal už o ročník dřív, to když získal Calderovu trofej.

V kapse má rodák z Novokuzněcku od loňského září lukrativní pětiletou smlouvu na 45 milionů dolarů.

