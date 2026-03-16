Kaprizov sestřelil Detroit, Pittsburgh si poradil s Floridou, Rangers nadělili osmičku Caps

6. dubna 7:52Radim Sochor
Na dnešním menu kanadsko-americké NHL bylo sedm utkání. Celý program začal už v 19:00 v Detroitu, poslední duel pak odstartoval ve 3:30 v Coloradu. Jak zápasy dopadly?
Detroit potřebuje body jako sůl, aby se dostal do play-off, ale v posledních zápasech se hledá. Dnes prohrával po dvou třetinách doma 1:4, ale ve třetí části přidal na otáčkách a dokázal vyrovnat. Poté ale Kane předvedl v 57. minutě nesmyslně hloupý faul, pustil Minnesotu do přesilovky a Kaprizov dokonal hattrick.
Patrick Kane, after scoring the tying goal in a wild 3 goal comeback, takes one of the most needless, stupid penalties I've ever seen late in the 3rd period, leading to a Minnesota goal & a regulation loss for Detroit with their season on the line.
— Ryan Hana (@RyanHanaWWP) April 5, 2026
Can't believe it. #LGRW pic.twitter.com/z9YQirClyp
Před dvěma dny rozstřílel Pittsburgh Floridu vysoko 9:4, včera už to tak horké nebylo. Penguins celý zápas drželi otěže ve svých rukách. Dobrým výkonem se blýskl brankář Šilovs, jenž se stal třetí hvězdou. Pittsburgh potvrdil roli favorita a vyhrál 5:2.
Detroit Red Wings – Minnesota Wild
4:5 (1:0, 0:4, 3:1)
Branky a nahrávky
2. A. Johansson (Sandin-Pellikka, P. Kane), 48. Sandin-Pellikka (Larkin, Raymond), 52. Compher (Edvinsson, Kasper), 55. P. Kane (DeBrincat, Copp) – 21. Boldy (Eriksson Ek), 22. Kaprizov (Hartman, Zuccarello), 28. Tarasenko (J. Middleton, Hartman), 33. Kaprizov (Faber), 59. Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 20 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 58:24
Filip Gustavsson (MIN) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) 3+0
2. Axel Sandin-Pellikka (DET) 1+1
3. Matt Boldy (MIN) 1+1
Pittsburgh Penguins – Florida Panthers
5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
11. E. Söderblom, 17. Crosby (Činachov, Rust), 20. Rakell (Crosby, Malkin), 39. Rakell (Malkin, Novak), 44. Rust (Crosby, Činachov) – 17. Schwindt (Hinostroza, Forsling), 55. Verhaeghe (S. Jones, M. Tkachuk)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 31 | Přesilová hra: 1/7 – 1/6 | Trestné minuty: 21 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Daniil Tarasov (FLA) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:19
Tři hvězdy utkání
1. Rickard Rakell (PIT) 2+0
2. Sidney Crosby (PIT) 1+2
3. Arturs Šilovs (PIT) 29 zákroků
Philadelphia Flyers – Boston Bruins
2:1pp (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
5. Dvorak (Martone, Ristolainen), 63. Martone (Dvorak, Zegras) – 41. Zacha (Mittelstadt, Pastrňák)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 19 | Přesilová hra: 1/5 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 62:31
Joonas Korpisalo (BOS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,6 %, odchytal 62:31
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 21:39
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:39
Tři hvězdy utkání
1. Porter Martone (PHI) 1+1
2. Christian Dvorak (PHI) 1+0
3. Daniel Vladař (PHI) 18 zákroků
Ottawa Senators – Carolina Hurricanes
6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky
8. Cozens (Stützle, Batherson), 9. Stützle, 29. B. Tkachuk (Zub, Greig), 43. Pinto (Zetterlund), 47. B. Tkachuk (Greig, Cozens), 60. Giroux (Pinto, Sanderson) – 6. Stankoven (Ehlers, Blake), 20. Svečnikov, 58. Hall (S. Walker, Blake)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 2/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00
Frederik Andersen (CAR) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:32
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Brady Tkachuk (OTT) 2+0
2. Tim Stützle (OTT) 1+1
3. Ridly Greig (OTT) 0+2
Montreal Canadiens – New Jersey Devils
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
11. Meier (J. Hughes), 39. Glass, 57. C. Brown (J. Hughes, Bratt)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 20 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 45
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Fowler (MTL) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 57:29
Jacob Markström (NJD) – 18 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:27
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:30
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) 0+2
2. Nico Hischier (NJD) 0+0
3. Josh Anderson (MTL) 0+0
New York Rangers – Washington Capitals
8:1 (1:1, 5:0, 2:0)
Branky a nahrávky
1. Sheary (Kartye, Fox), 24. J. Miller (Zibanejad, Fox), 26. Cuylle (Schneider, Brodzinski), 29. Cuylle (Trocheck, Gavrikov), 34. Sýkora (Laba, Chmelař), 39. Fox (Zibanejad, J. Miller), 43. Trocheck, 60. Cuylle (Zibanejad, Lafrenière) – 14. McMichael (T. Wilson, Fehérváry)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 21 – 23
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Charlie Lindgren (WSH) – 24 zákroků, 8 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Sýkora (NYR) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:36
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+1, +1 účast, střel na bránu, TM 0, čas na ledě 00:00
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:19
Tři hvězdy utkání
1. Will Cuylle (NYR) 3+0
2. Mika Zibanejad (NYR) 0+3
3. Adam Fox (NYR) 1+2
Colorado Avalanche – St. Louis Blues
2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
16. Kelly (Burns, L. O'Connor), 24. Burns (Blankenburg, Nelson) – 13. R. Thomas (Snuggerud, Holloway), 25. R. Thomas (Holloway, Snuggerud), 58. R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 58:35
Joel Hofer (STL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, -3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:56
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13
Tři hvězdy utkání
1. Robert Thomas (STL) 3+0
2. Jimmy Snuggerud (STL) 0+3
3. Brent Burns (COL) 1+1