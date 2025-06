Kariéra plná gólů, nájezdů a zlata. TJ Oshie končí po 1010 zápasech v NHL

Po šestnácti sezonách, více než tisícovce zápasů v NHL a jednom zlatém Stanley Cupu se T.J. Oshie loučí s hokejem. Oficiálně. Osmatřicetiletý útočník, který kvůli chronickým problémům se zády vynechal celou uplynulou sezonu, v pondělí oznámil konec kariéry na akci ve Washingtonu.

„Tento moment je pro mě hořkosladký, ale naplněný vděčností. Když se ohlédnu, byla to neuvěřitelná cesta,“ pronesl Oshie v proslovu, který si v přístavu Washington Harbour vyslechli nejen spoluhráči a vedení Capitals, ale i rodina a přátelé.

Oshie končí se 695 body (302+393) ve 1010 základních zápasech NHL. Dalších 69 bodů přidal v play off, kde byl jedním z klíčových mužů při památné jízdě Capitals za Stanley Cupem v roce 2018. Během devíti sezon ve Washingtonu se stal nejen produktivním hráčem, ale i lídrem a symbolem týmu.

„Byla to čest bojovat na ledě s těmito kluky,“ řekl Oshie. „V životě jsem měl štěstí být součástí skvělých kabin, ale to, co máme tady ve Washingtonu, je výjimečné.“

Oshie přišel do Capitals v roce 2015 výměnou ze St. Louis, kde odstartoval kariéru po draftu v roce 2005. Od té doby se v hlavním městě stal miláčkem fanoušků i médií. Proslul i jako specialista na nájezdy – při olympiádě v Soči 2014 ho americká veřejnost přejmenovala na „TJ Sochi“, když čtyřikrát skóroval v rozhodujícím rozstřelu proti Rusku.

S přibývajícími zdravotními problémy v posledních sezonách se stále častěji spekulovalo, kdy přijde definitivní konec. Ten nyní Oshie potvrdil.

„Vždycky jsem měl jednu zásadu. V momentě, kdy se dotknu ledové plochy, dám ze sebe všechno. To bylo jediné, co jsem měl vždy plně pod kontrolou. A mohu slíbit, že jsem to nikdy neporušil,“ prohlásil Oshie.

I když v minulé sezoně neodehrál jediný zápas, s týmem zůstal v kontaktu. Navštěvoval tréninky, posílal tipy trenérům a podporoval spoluhráče i v play off.

V budoucnu ho čekají nové projekty. Už nyní začal spolupracovat s ESPN jako hokejový expert a chystá i dokumentární film o boji svého otce s Alzheimerovou chorobou, jehož premiéra je naplánována na červen. „Je to těžké, ale jsem připraven na další kapitolu života,“ dodal Oshie.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+