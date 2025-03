Kariéru mu ničí zranění. Demko touží po čistém létě bez rehabilitací

Thatcher Demko si v této sezoně prošel noční můrou. Nejprve dlouhá rehabilitace kolene, pak další zdravotní komplikace, které ho znovu a znovu posílaly mimo hru. Na led se vracel už třikrát a teď se chystá na další comeback, přestože jeho tělo zjevně není tam, kde by mělo být. Vancouver mezitím bojuje o play-off a situace v brankovišti se výrazně změnila – Demkova pozice už zdaleka není tak pevná jako dřív.

Problémy začaly už loni v létě. Po zranění svalu v koleni strávil celou přípravu rehabilitací místo tréninku a to ho letos dohnalo. "Bylo to fakt těžké," přiznal Demko. "Kvůli způsobu, jakým jsme léčili koleno, to nebylo postupné zlepšování. Jeden den jsme něco zkusili a najednou jsem mohl hrát. Nebyl žádný prostor na postupné budování síly a kondice. Teď na sobě cítím následky."

Od návratu 10. prosince odehrál 17 zápasů, ale dalších 18 vynechal kvůli dalším zdravotním potížím. Nejprve v lednu, pak znovu v únoru. Canucks jeho absenci pocítili – sezona je plná zranění a tým se navzdory nadějnému startu potýká s problémy. A zrovna když to začalo vypadat, že Vancouver našel herní rytmus, přišla další rána. O víkendu se zranili Elias Pettersson i Nils Höglander a šance na play-off dostala další trhlinu.

Demko se po posledním zranění cítí lépe, ale otázkou zůstává, zda bude mít na svůj tým ještě reálný vliv. "Cítím se silnější. Těším se na léto, kde nebudu muset řešit žádné zranění a konečně budu mít normální přípravu," řekl. Právě chybějící trénink v létě vidí jako hlavní důvod svých zdravotních problémů.

Mezitím se ale brankářská situace ve Vancouveru výrazně proměnila. Finský gólman Kevin Lankinen, který Demka během sezony zastupoval, se stal klíčovou postavou týmu. A Canucks ho za to odměnili – v únoru s ním podepsali pětiletou smlouvu za 22,5 milionu dolarů. Takový kontrakt obvykle dostává brankář číslo jedna, což staví Demka do složité situace.

"Naprosto zasloužené," řekl o nové smlouvě svého kolegy. "Kevin nás držel a ukázal, jak je důležitý. Nemám s tím problém, je to skvělý kluk a spoluhráč."

Co ale bude s Demkem dál? Vancouver se s ním pojí velké investice – ještě rok mu běží pětiletý kontrakt na 25 milionů dolarů. Jenže pokud se jeho zdravotní problémy budou dál vracet, může se klub rozhodnout jít jinou cestou. Sám Demko ale doufá, že ve Vancouveru zůstane: "Chci tu být co nejdéle. Miluju Canucks."

