Karlsson a Letang? Dubas si od zkušených beků hodně slibuje!

Čekali jste přestavbu? Ale kdeže! Dokud bude věhlasný kapitán se svou partou veteránů moci alespoň trochu hrát, tak se budou snažit u Tučňáků vyždímat z týmu stále to nejlepší, a ještě jej vhodně doplnit. Nejprve přišel jako čerstvý vítr do vedení Kyle Dubas, který ihned začal pracovat a výsledkem je příchod Erika Karlssona.

Podle Kylea Dubase Crosbyho parta ještě zdaleka neřekla své poslední slovo a pokusí se o ještě jeden útok na stříbrný grál. Tomuto úkolu se stejně jako dříve v Toronto podřídilo úplně vše včetně budoucnosti týmu, jehož čas se pomalu krátí. Už loni tým minuly vyřazovací boje a letos bude cesta do play-off opět velmi trnitá.

Nová hlava Pittsburghu je ovšem z drahé posily nadšená a doufá, že se stane Karlsson společně s Letangem hlavním pilířem obrany Tučňáků a společně utvoří jednu z nejproduktivnějších defenzivních dvojic NHL.

Už samotný trade Dubas probíral právě s Letangem, který je obranou stálicí známého klubu. Veterán Penguins byl pochopitelně nadšený, že se jeho celek stále snaží uniknout přestavbě z lopaty a s příchodem nového parťáka souhlasil. Dubas má v obraně nyní dva solidní veterány, u kterých pevně věří, že jim vydrží zdravý.

„Myslím, že oba jsou mimořádně dobře připraveni,“ řekl Dubas. „Krisova soutěživost je dobře známá. Erikova soutěživost vynikne, až ho všichni v týmu poznají. Ale oba v minulosti ukázali, že dokáží strávit na ledě velké množství času.“

Podobně to vidí i hlavní lodivod střídačky.

„Nyní jsme velmi nebezpečným týmem, když se dostaneme puk do rukou našich útočníků včas,“ řekl Sullivan. „Myslím, že Erik pro nás v tomto ohledu bude obrovskou pomocí.“

Dubas věří, že oba zmínění beci nepomohou jen v útoku, ale zastanou i ostatní role, které obráncům náleží.

„Neklasifikoval bych Letanga s Karlssonem úplně jako útočné zbraně. Oba jsou to skvělí všestranní obránci,“ řekl Dubas.

Tučňákům tedy zbývá vyřešit, jak obranný val co nejlépe poskládat, a pak už jen doufat, že smělý plán vyjde, jelikož investice do této sezony byly opravdu velmi vysoké a jistě se výrazně podepíší na přestavbě, která Pittsburgh za pár let čeká.

