Karlsson do Ottawy? Prostě Kanada, mávl obránce nad spekulacemi rukou

Obránce Pittsburghu Penguins Erik Karlsson asi čekal od sezony něco jiného. I proto se jeho jméno začalo spojovat s možným odchodem. Nicméně on sám se nezdá být příliš znepokojen tím, co se říká. I když je to ve spojitosti s Ottawou, kde zažil parádní roky.

„No, to je prostě Kanada,“ řekl, když byl dotázán na toto téma. „Hrál jsem tam dlouho, takže vím, jak to tam funguje. V televizi mají spoustu vysílacího času, tak můžou pořád o něčem mluvit. Nikdy to ale není nic pořádného.“

„Rádi si vymýšlejí scénáře typu "co kdyby", tak to prostě je,“ pokračoval ještě. „Není to nic, čím bych se opravdu zabýval nebo si s tím dělal příliš velké starosti.“

Karlsson strávil prvních devět sezon své kariéry v NHL v týmu Senators poté, co ho Ottawa v roce 2008 draftovala z patnáctého místa. V dresu klubu nastoupil k 627 zápasům a stále je jeho historickým lídrem v počtu gólů (126) a bodů (518) mezi obránci.

Během Karlssonova působení se Senators pětkrát dostali do play off, včetně cesty do finále konference v roce 2017.

Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet se ve svém nedávném sloupku zamýšlel nad tím, zda by Senators mohli uvažovat o opětovném setkání s Karlssonem, a to díky jeho vazbám na krajana Daniela Alfredssona.

Alfredsson v současné době působí v Ottawě jako asistent trenéra a čtyři ročníky byl Karlssonovým spoluhráčem. „Pokud by měl opravdu někam odejít, byla by to Ottawa,“ řekl.

Kvůli Karlssonově smlouvě by to však byla extrémně složitá výměna. Karlssonovi zbývají ještě tři roky ze stávající smlouvy, která navíc obsahuje klauzuli o zákazu výměny. Jeho plat činí 11,5 milionu dolarů, ale San Jose Sharks si ponechávají 1,5 milionu dolarů jako součást dohody, na základě které Karlsson v srpnu odešel do Pittsburghu.

Share on Google+