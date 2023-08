Karlssonova výměna? Ustoupit musely všechny strany, vysvětluje GM Sharks

Nebyla to otázka jestli, ale kdy. A byla zodpovězena. O víkendu byl Erik Karlsson vyměněn ze San Jose do Pittsburghu a logicky to byla jedna z největších výměn za poslední dobu. Taky to byla pořádná fuška, o čemž svědčí i slova Mikea Griera, generálního manažera San Jose.

Grier uvedl, že o Karlssona mělo zájem několik týmů, ale nakonec se výběr zúžil na dva vážné obchodní partnery.

Nebylo se čemu divit. Zájem by možná měla celá liga, jelikož třiatřicetiletý Karlsson nasbíral v 82 zápasech za San Jose 101 bodů a získal svou třetí Norris Trophy, ale problémem byly peníze.

Bylo však jasné, že se vyřeší. Karlsson totiž několikrát v médiích hlasitě mluvil o tom, že požádal o výměnu, protože chce mít šanci na zisk Stanley Cupu.

Nakonec se Grier a Kyle Dubas, prezident hokejových operací a generální manažer Penguins, dokázali dohodnout.

"V průběhu celého procesu po nás týmy požadovaly, abychom si ponechali velkou část platu, a to jsme nechtěli," řekl Grier. "Chtěli jsme mít určitou finanční flexibilitu a možnost podepisovat hráče v budoucnu bez omezení.“

A pokračoval: "Opravdu jsme nechtěli jít cestou ponechání si velkého množství peněz. Kyle byl agresivní a byl ochoten udělat nějaké ústupky na své straně, aby to klaplo. Myslím, že obě strany udělaly určité ústupky nejen v otázce ponechání si platu, ale i v balíčku obecně, aby se obchod uskutečnil."

Výměna Karlssona uvolní San Jose 10 milionů dolarů z platového stropu. Na soupisce se také uvolní místo pro mladší hráče, kteří budou moci získat více času na ledě.

"Je pro nás důležité, abychom mohli flexibilně vyrazit na trh a získat hráče. Ať už ty bez smluv nebo výměnou," řekl Grier. "Kdykoli se vyskytne takové situace, kdy je k dispozici dobrý hráč, budeme mít dost peněz na to, abychom takové hráče získali. Tato flexibilita pro nás byla nesmírně důležitá."

Ponechání 13 procent Karlssonova platu bylo podle Griera něco, s čím majitel Sharks Hasso Plattner souhlasil. Bylo to podobné i loňskému scénáři, kdy si Žraloci při Burnsově výměně do Caroliny ponechali 2,72 milionu dolarů z jeho ročního platu 5,76 dolaru.

"Hasso je velmi zapálený a chce vyhrávat," dodal Grier. "Celou věc jsme společně prošli a rozhodli jsme se, že nejlepší cestou vpřed je zachovat si tuto finanční flexibilitu. Nechtěli jsme mít na účtech spoustu mrtvých peněz, které nám budou viset nad hlavou a které nám budou bránit v tom, abychom něco dokázali, nebo aby nám stály v cestě k něčemu, co bychom chtěli."

