Kašeho trpký návrat

52 zápasů absentoval kadaňský rodák v sestavě bostonských Bruins. Bohužel, vše nasvědčuje tomu, že tato nucená pauza se protáhne. Přerušilo ji pouze předposlední utkání Medvědů v základní části, které Kaše proti newyorským Islanders nedohrál.

Ve čtvrté formaci po boku Curtise Lazara a Jakea DeBruska stačil odehrát jen první třetinu. Ve druhém dějství při snaze udržet puk v útočném pásmu utržil tvrdý hit od obránce Adama Pelecha a krátce poté zamířil do útrob stadionu. Během druhé přestávky Bruins tweetovali, že se do hry nevrátí pro zranění v horní části těla.

Trenér Bruce Cassidy neměl po partii s Isles, v které jeho svěřenci nakonec uspěli 3:2 po prodloužení, k absenci českého útočníka novinářům příliš co říct: „Nedokončil zápas, což nikdy není dobré znamení. Ráno budeme chytřejší, ale nevěřím, že zítra bude hrát,“ dodal k poslednímu, již nic neřešícímu, mači ve Washingtonu, s kterým se mimochodem Medvědi poměří v prvním kole play-off.

Působení Kašeho v bostonské organizaci lze formulovat jako jedno nekončící trápení. Vyhlídka jeho očekávané zdárné spolupráce s krajanem Davidem Krejčím se minula účinkem. Po loňském příchodu odehrál v základní části osm zápasů, ve kterých zaznamenal jedinou asistenci. Další čtyři přihrávky přidal v play-off, ale gólu, kvůli kterým jej Bruins zejména angažovali, se nedočkal ani v následných jedenácti kláních vyřazovací části.

Síť nerozvlnil ani v úvodních dvou duelech letošní sezóny, přičemž právě v druhém utržil otřes mozku po zákroku forvarda Devils Milese Wooda, ke kterému se zpětně vyjádřil před včerejším návratem: „Nebyl to velký hit, ale trefil mě (Wood) do špatného místa. Od té doby to bylo hodně nahoru dolů, ale myslím si, že většinou nahoru. Každý týden byl o něco lepší.“ Při předzápasovém rozhovoru byl natěšený: „Jsem připraven na sto procent. Bruslil jsem dva měsíce, takže v kondici nebude problém a doufám, že co nejvíc pomůžu týmu. Neodehrál jsem tu příliš mnoho utkání, takže chci ukázat, jak moc je pro mě důležité zde hrát.“

Naneštěstí to vypadá, že smolař Ondřej Kaše toho v krátkodobé budoucnosti příliš neukáže a v dlouhodobé perspektivě jakbysmet. Po sezóně mu končí smlouva.

