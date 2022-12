Kat Ďáblů? Chytil si vychutnává další premiéru a těží z Panarinových lekcí

Už dávno ví, jaké to je vstřelit gól v NHL. Vícekrát zakusil radost, kterou přináší vítězná trefa. Teď ale Filip Chytil poprvé rozhodl prodloužení a zažil ten adrenalin a nával emocí, co taková branka přináší! "Ukázali jsme náš charakter," culil se po triumfu na jedním z největších rivalů: New Jersey. Proti stejnému klubu dal rozdílový zásah už na jaře, kdo ví, třeba se z něj stává kat Devils. Tentokrát každopádně uťal jejich vítěznou sérii na stadionech soupeřů.

První hvězda večera?

Filip Chytil!

Nahrávka na vyrovnávací gól a vítězná trefa? Co chcete víc, to byl parádní výkon sympaťáka s dvaasedmdesátkou na zádech, co si trošku stranou zájmu českého publika piluje zatím nejlepší bilanci v kariéře. Má našlápnuto k životní sezoně.

A je na čase, vždyť v září oslavil třiadvacetiny, je ta pravá chvíle ukázat, že si zaslouží hrát v první, případně druhé brázdě.

Respektovaný kouč Gerard Gallant, známý tím, že se nebojí sázet na mladé, dává Chytilovi prostor vedle největší klubové hvězdy Artěmije Panarina, jindy zase pošle do hry populární Kid Line: Chytila s Alexisem Lafrenierem a Kaapem Kakkem.

"Učím se od něj, je to jeden z nejlepších hokejistů v NHL," chválí rodák z Kroměříže ruského machra. Mluví s ním v kabině i na střídačce, okoukává od něj věci při zápase i během tréninku.

Právě jejich souhra znamenala výhru newyorských Rangers 4:3 a ukončení šňůry New Jersey.

"Byla to skvělá akce od Artěmije, mně už stačilo jen vypálit," tvrdil skromně Chytil, který si vylepšil bodové konto na 14 zářezů. Za 22 startů? Solidní počin, jen tak dál! Konečně navíc přibývají i vítězství, což pomáhá Chytilově kuráži i sebevědomí.

"Sice jsme tentokrát prohrávali 1:3, ale měli jsme v zádech tři výhry za sebou, takže jsme věřili, že ten mač ještě můžeme zvrátit." Povedlo se – rival zpoza řeky Hudson se musel sklonit. Padl.

Rozhodla fantastická střela v podání bývalé hvězdičky tehdy ještě extraligového Zlína. Nad vyrážečku, odraz o tyč, Vítek Vaněček byl bez šance. Pak už následovala typická oslava a Madison Square Garden zase jednou zaplavila Chytilmánie.

Share on Google+