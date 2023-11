Katastrofální San Jose schytalo další „desítku“! Vegas zdemolovalo Laviny

Noc na neděli nabídla v NHL několik dalších zajímavých a překvapivých výsledků. Žraloci ze San Jose podruhé za sebou dostali deset gólů, tentokrát si s chutí u nich zastřílel Pittsburgh, který kapitánu Sidney Crosbymu osladil 1200. utkání v základní části nejlepší ligy světa. Vegas ve šlágru víkendu zdemolovalo Colorado 7:0, Edmonton naopak znovu prohrál. Poprvé v sezoně nebodoval Boston, který Detroitu podlehl 4:5.

EDMONTON OILERS - NASHVILLE PREDATORS

2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Trápení Oilers pokračuje





Edmonton se nedokázal nakopnout ani v utkání proti Nashvillu. V domácím prostředí sice vedl, ale rychlou odpověď obstaral Filip Forsberg. Hlavní hvězdou večera byl ovšem Ryan O'Reilly. Zkušený centr Predators vstřelil tři branky a k nim přidal jednu asistenci.

Branky a nahrávky

10. Nurse (Ekholm, R. McLeod), 26. Hyman (Bouchard, McDavid) – 11. F. Forsberg (O'Reilly, Del Gaizo), 21. O'Reilly (F. Forsberg, A. Carrier), 24. O'Reilly (F. Forsberg, Novak), 36. Novak (Evangelista, Josi), 49. O'Reilly (Nyquist, A. Carrier).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (EDM) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Kevin Lankinen (NSH) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Ryan O'Reilly (NSH) 3+1

2. Filip Forsberg (NSH) 1+2

3. Zach Hyman (EDM) 1+0

ARIZONA COYOTES - WINNIPEG JETS

3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Niederreiter hattrickem zlomil Arizonu





Winnipeg po třech porážkách za sebou zabral v pravý moment, na ledě Coyotes uspěl 5:3, když rozhodl ve třetí třetině. Za Jets se třikrát prosadil Švýcar Nino Niederreiter, jenž je momentálně na pěti trefách v tomto ročníku.

Branky a nahrávky

6. Moser (Maccelli, Crouse), 26. O'Brien (McBain), 35. Crouse (Bjugstad) – 28. Niederreiter (Appleton, Morrissey), 31. Dillon (Naměstnikov, Perfetti), 38. Niederreiter (Ehlers, Pionk), 44. Dillon (Appleton, Lowry), 48. Niederreiter (Lowry, Dillon).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 57:52

Connor Hellebuyck (WPG) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 57:52

Tři hvězdy utkání

1. Nino Niederreiter (WPG) 3+0

2. Brenden Dillon (WPG) 2+1

3. Lawson Crouse (ARI) 1+1

ST. LOUIS BLUES - MONTREAL CANADIENS

6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Druhá domácí výhra v řadě





Po New Jersey si St. Louis doma poradilo také s Montrealem, tentokrát poměrem 6:3. Domácí se ujali vedení už ve 2. minutě a od té doby byli vždy v náskoku. Za Montreal se jednou trefil také Slovák Juraj Slafkovský, jenž skóroval poprvé v sezoně.

Branky a nahrávky

2. Kyrou (B. Schenn), 17. Thomas (Faulk), 34. Saad (Kyrou, B. Schenn), 43. Toropčenko (Bučněvič), 46. B. Schenn (Kyrou, Saad), 56. Kapanen (Thomas) – 5. Slafkovský (Newhook, Gallagher), 35. Gallagher (Monahan), 59. Suzuki (Caufield, Matheson).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 33 | Přesilová hra: 0/0 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Joel Hofer (STL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Sam Montembeault (MTL) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 59:45



Československá stopa v utkání

Jakub Vrána (STL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:02

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:06

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Kyrou (STL) 1+2

2. Brayden Schenn (STL) 1+2

3. Brandon Saad (STL) 1+1

DETROIT RED WINGS - BOSTON BRUINS

5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

Boston poprvé bez bodu





Ačkoliv Medvědi vedli na ledě Detroitu už v desáté minutě o dvě branky, ze zisku dalších bodů se radovat nemohli. Detroit překlopil utkání na svou stranu v rozmezí 47. až 51. minuty, za hosty v úplném závěru korigoval David Pastrňák. Boston poprvé v sezoně neuhrál v utkání ani bod.

Branky a nahrávky

17. Raymond (Perron, Larkin), 30. Walman (Seider, Sprong), 47. Larkin (Raymond, DeBrincat), 49. Perron (Compher, Petry), 51. Copp (Compher, Perron) – 6. J. van Riemsdyk (Pastrňák, Zacha), 10. Poitras (Shattenkirk, J. van Riemsdyk), 34. Coyle (DeBrusk, Wotherspoon), 55. Pastrňák (Poitras, H. Lindholm).

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 30 | Přesilová hra: 2/8 – 1/4 | Trestné minuty: 20 – 32

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:57

Linus Ullmark (BOS) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:48



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:56

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:17

Tři hvězdy utkání

1. David Perron (DET) 1+2

2. Dylan Larkin (DET) 1+1

3. David Pastrňák (BOS) 1+1

OTTAWA SENATORS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:6 (1:1, 0:3, 3:2)

Point a Kučerov zářili





Ottawě se stále nedaří tabulkou Východní konference poskočit. Tentokrát Senátoři doma nestačili 4:6 na Tampu, za kterou zářili hvězdní útočníci Brayden Point s Nikitou Kučerovem. Prvně jmenovaný si k hattricku připsal jednu asistenci, ruský forvard jednou skóroval a hned čtyřikrát asistoval.

Branky a nahrávky

13. B. Tkachuk (M. Joseph, Sanderson), 42. Giroux (Stützle, Bernard-Docker), 52. B. Tkachuk (Norris), 53. Batherson (B. Tkachuk, Sanderson) – 18. Hedman (Kučerov, Point), 21. Point (Kučerov), 25. Eyssimont (Cirelli), 39. Point (Kučerov), 50. Point (Stamkos, Kučerov), 52. Kučerov (Barré-Boulet, Hedman).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 37 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (OTT) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 24:57

Anton Forsberg (OTT) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 33:26

Jonas Johansson (TBL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:50

Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:50

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:16

Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) 3+1

2. Nikita Kučerov (TBL) 1+4

3. Brady Tkachuk (OTT) 2+1

PHILADELPHIA FLYERS - LOS ANGELES KINGS

0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

LA je v konferenci třetí





Los Angeles potvrdilo velmi dobrou formu, když na ledě Philadelphie uspělo poměrem 5:0. Králové vyhráli potřetí za sebou a dohromady bodovali už šestkrát v řadě. Naopak Flyers vůbec nenavázali na jednoznačnou výhru v Buffalu.

Branky a nahrávky

15. Kempe (Byfield, Gavrikov), 15. Kopitar (M. Roy, Byfield), 37. Kaliyev (Byfield, Moore), 40. Moore (Kaliyev), 47. Lizotte (Laferriere).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Cal Petersen (PHI) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Cam Talbot (LAK) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:52



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Arthur Kaliyev (LAK) 1+1

2. Cam Talbot (LAK) 24 zákroků

3. Quinton Byfield (LAK) 0+3

TORONTO MAPLE LEAFS - BUFFALO SABRES

4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Překvapivý výsledek, hattrick Matthewse nestačil





Buffalo už zapomenulo na překvapivou prohru s Philadelphií a na ledě Toronta uspělo poměrem 6:4. Za kanadský celek znovu zářil Auston Matthews, jenž po hattricku v této sezoně nasázel už dohromady jedenáct branek. Hosté však byli střelecky aktivnější, dvakrát se prosadil Alex Tuch.

Branky a nahrávky

13. Marner (Järnkrok, Rielly), 32. Matthews (Nylander, Marner), 41. Matthews (Marner), 48. Matthews (Giordano, Marner) – 17. Peterka (Power, V. Olofsson), 27. T. Thompson, 32. J. Skinner (Johnson), 44. Greenway (Mittelstadt, Peterka), 53. Tuch (Dahlin, Clifton), 59. Tuch.

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Joseph Woll (TOR) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:23.

Devon Levi (BUF) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:02

Tři hvězdy utkání

1. Alex Tuch (BUF) 2+0

2. Auston Matthews (TOR) 3+0

3. John Peterka (BUF) 1+1

WASHINGTON CAPITALS - COLUMBUS BLUE JACKETS

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Capitals stačily branky v první třetině





Washington přeskočil Columbus v tabulce Východní konference. Mužstvo z hlavního města USA dokázalo na domácím ledě porazit Blue Jackets 2:1. V první třetině se prosadili Wilson s Milanem, zkraje druhé třetiny snížil Voronkov, ale další branky už ve zbylých 38 minutách nepadly.

Branky a nahrávky

13. Wilson, 18. Milano (Jensen, Sandin) – 22. Voronkov (Marčenko, Jiříček).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:37

Elvis Merzlikins (CBJ) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:03



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:03

David Jiříček (CBJ) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:06

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Lindgren (WSH) 34 zákroků

2. Tom Wilson (WSH) 1+0

3. Elvis Merzlikins (CBJ) 25 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - CAROLINA HURRICANES

3:4pp. (1:0, 2:1, 0:2 - 0:1)

Domácím nestačil tříbrankový náskok

Zápas proti Carolině měli Ostrované výborně rozehraný, poněvadž skoro v polovině utkání vedli 3:0. Krátce po třetí brance ovšem snížil Chatfield a ve třetí periodě se o vyrovnání postarali Orlov s Kotkaniemim. Ve druhé minutě prodloužení pak rozhodl Sebastian Aho.

Branky a nahrávky

18. Dobson (Barzal, Horvat), 25. Holmström (Pageau), 28. Barzal (Horvat, Pulock) – 29. Chatfield (Martinook, J. Staal), 53. Orlov (Kotkaniemi, Svečnikov), 56. Kotkaniemi (Svečnikov), 62. S. Aho II (Nečas, Skjei).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 47 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 43 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,5 %, odchytal 61:14

Antti Raanta (CAR) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 61:10



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:23

Tři hvězdy utkání

1. Jesperi Kotkaniemi (CAR) 1+1

2. Sebastian Aho (CAR) 1+0

3. Mathew Barzal (NYI) 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - FLORIDA PANTHERS

5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Florida se zvedla pozdě

Chicago si v domácím prostředí poradilo s posledním finalistou NHL 5:2. Domácí vedli už ve 26. minutě o čtyři góly a nakonec duel zkušeně dovedli do vítězného konce, ačkoliv Panteři v závěru kousali.

Branky a nahrávky

7. N. Foligno (S. Jones, Perry), 10. Zajcev (Kurashev, Reichel), 13. Hall (Dickinson, T. Johnson), 26. Bedard (Kurashev, Tinordi), 60. Kurashev (Donato) – 47. Ekman-Larsson (Verhaeghe, Barkov), 53. M. Tkachuk (Verhaeghe, Mahura).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 40 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00

Anthony Stolarz (FLA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:04



Československá stopa v utkání

Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Taylor Hall (CHI) 1+0

2. Connor Bedard (CHI) 1+0

3. Philipp Kurashev (CHI) 1+2

MINNESOTA WILD - NEW YORK RANGERS

5:4sn. (0:3, 2:0, 2:1 - 0:0)

Obrat Minnesoty

Vstup do zápasu měli hokejisté Wild opravdu hrozivý. Minnesota už v 7. minutě prohrávala o tři branky a Gustavssona, který měl do té doby jen jeden zákrok, v brance nahradil Fleury. Divočina se zvedla až ve druhé třetině a utkání nakonec dovedla do nájezdů, ve kterých byla úspěšnější.

Branky a nahrávky

26. Hartman (Mermis, Zuccarello), 27. Eriksson Ek (Faber, M. Foligno), 42. Zuccarello (Brodin, M. Johansson), 46. Rossi (Kaprizov, Boldy), rozh. náj. Boldy – 4. Vesey (Pitlick, R. Lindgren), 6. Panarin (Trocheck, Lafreniere), 7. E. Gustafsson (Wheeler, Cuylle), 47. Kreider (Panarin, E. Gustafsson).

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 18 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MNS) – 1 zákrok, 3 OG, úspěšnost 25,0 %, odchytal 6:53

Marc-Andre Fleury (MNS) – 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:19

Jonathan Quick (NYR) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Matthew Boldy (MNS) 0+1

2. Marco Rossi (MNS) 1+0

3. Artěmij Panarin (NYR) 1+1

SEATTLE KRAKEN - CALGARY FLAMES

3:6 (2:1, 0:1, 1:4)

Rozhodla třetí třetina

Po nelichotivé sérii šesti proher za sebou se Calgary zvedlo a na ledě Seattlu uspělo 6:3. Za nerozhodného stavu se rozhodovalo až ve třetí třetině. V té poslali hosty do náskoku Šarangovič a Backlund. Za Plameny se trefil také slovenský forvard Martin Pospíšil.

Branky a nahrávky

10. Bjorkstrand (Schultz, Gourde), 17. Tolvanen (Gourde, Shore), 59. Schwartz (Beniers, Dunn) – 14. Pospíšil (Kadri, Dubé), 39. Hanifin (Huberdeau, Zary), 42. Šarangovič (Zadorov, DeSimone), 44. Backlund (Duehr, Greer), 60. Backlund, 60. R. Andersson.

Statistiky

Střely na bránu: 20 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:42

Daniel Vladař (CGY) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Daniel Vladař (CGY) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 60:00

Martin Pospíšil (CGY) – 1+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:13

Tři hvězdy utkání

1. Mikael Backlund (CGY) 2+0

2. Jegor Šarangovič (CGY) 1+0

3. Yanni Gourde (SEA) 0+2

SAN JOSE SHARKS - PITTSBURGH PENGUINS

2:10 (0:2, 1:5, 1:3)

Další „desítka“

San Jose podruhé za sebou schytalo ostudných deset gólů. Po Vancouveru si na ledě Sharks s chutí zastřílel také Pittsburgh, kterému patří poslední příčka ve Východní konferenci. Do známého prostředí se vrátil obránce Erik Karlsson, jenž v utkání nasbíral dvě asistence.

Branky a nahrávky

29. Duclair (Hertl, MacDonald), 50. MacDonald (Hertl, Duclair) – 2. R. Smith (E. Karlsson, Guentzel), 13. R. Smith (M. Pettersson, Rust), 24. Guentzel (Rust, P. Joseph), 25. Hinostroza, 30. Malkin (R. Smith, Rakell), 30. Letang (Crosby, Rust), 32. Nieto (Acciari, Hinostroza), 41. Rust (Guentzel, E. Karlsson), 52. Malkin (R. Smith, Rakell), 53. Guentzel.

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 35 | Přesilová hra: 2/6 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (SJS) – 12 zákroků, 6 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 29:27

Magnus Chrona (SJS) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 30:30

Tristan Jarry (PIT) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:06



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (SJS) – 0+0, -4 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:07

Filip Zadina (SJS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07

Tomáš Hertl (SJS) – 0+2, -4 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:49

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:18

Tři hvězdy utkání

1. Bryan Rust (PIT) 1+3

2. Reilly Smith (PIT) 2+2

3. Jake Guentzel (PIT) 2+2

VANCOUVER CANUCKS - DALLAS STARS

2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Vancouver znovu poskočil

Hokejisté Vancouveru potvrdili výtečnou formu a díky výhře 2:0 nad Dallasem poskočili na druhou příčku v Západní konferenci. Kosatky se poprvé prosadily ve 25. minutě, kdy se trefil Suter. O jedenáct minut později na něj navázal Pettersson. Brankář Demko pochytal 27 střel a ani jednou neinkasoval.

Branky a nahrávky

25. P. Suter (Joshua, Soucy), 36. E. Pettersson (Hronek, Michejev).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 55:53



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 25:39

Tři hvězdy utkání

1. Thatcher Demko (VAN) 27 zákroků

2. Pius Suter (VAN) 1+0

3. Jake Oettinger (DAL) 26 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - COLORADO AVALANCHE

7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Jasná záležitost

Šlágr nedělního programu vyzněl jasně pro hokejisty Vegas, kteří nad Coloradem uspěli 7:0. Rytíři tak ani ve dvanáctém duelu této sezony nepoznali hořkost porážky, naopak Lavinám se po výtečném startu přestalo dařit.

Branky a nahrávky

17. Stone (McNabb, Stephenson), 30. Eichel (Marchessault, Pietrangelo), 33. W. Carrier (Stone, Stephenson), 34. Eichel (Stone, Theodore), 44. Stone, 50. W. Karlsson (Dorofejev), 55. W. Karlsson (Dorofejev, Amadio).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 41 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (COL) – 27 zákroků, 7 OG, úspěšnost 79,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (COL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:36

Tři hvězdy utkání

1. Adin Hill (VGK) 41 zákroků

2. Mark Stone (VGK) 2+2

3. Jack Eichel (VGK) 2+0

