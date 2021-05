Kauza Kuzněcov. Rozloučí se Caps s kritizovaným Rusem?

Washington Capitals budou po sezoně jedním z nejzajímavějších týmů ke sledování. Největším terčem pozornosti bude pochopitelně nová smlouva pro Alexandera Ovečkina. Nicméně se dá očekávat, že Capitals budou řešit také třeba situaci v brankovišti. Kromě toho je nejistá také budoucnost ruského útočníka Jevgenije Kuzněcova.

Rus by totiž měl patřit ke klíčovým hráčům. Měl by rozhodovat zápasy a na ledě hrát velkou roli. To se však v posledních sezonách nedaří. Jeho poslední sezonou, která by se dala považovat za nadprůměrnou, byla ta, v níž Capitals dokráčeli ke Stanley Cupu.

„Abychom uspěli, potřebujeme, aby hrál na co nejvyšší úrovni,“ uvedl generální manažer Washingtonu Brian MacLellan. „Pokud tak hrát nebude, nebude hrát dobře ani tým. A jestli to tak bude pokračovat, budeme muset učinit vážná rozhodnutí.“

Slova šéfa Capitals jsou možná trochu přísná. Považte sami: za poslední tři sezony nasbírali více bodů než Capitals pouze Bruins a Lightning. Tedy dva elitní týmy. Pro Washington je ale podstatné play off. A zde vzniká problém. Borci z hlavního města USA totiž třikrát po sobě vypadli v prvním kole.

Ne že by za to Kuzněcov úplně mohl, nicméně od hráče jeho kalibru s ročním platem 7,8 milionů dolarů čekáte víc. V play off ročníku 2018/19 si Rus připsal šest bodů v sedmi zápasech, o rok později pět v osmi a letos vyšel ve třech bodově naprázdno.

„Byl nekonzistentní. Od hráče s jeho postavením v týmu a s jeho platem potřebujeme víc,“ dodal MacLellan. „Nepochybujeme o tom, že jeho výkony ovlivnil i koronavirus, ale musíme si položit otázku, jestli zbytek sezony odehrál špatně kvůli té nemoci, nebo kvůli tomu, co má v hlavě?“

Jak MacLellan zmínil, Kuzněcov měl letos problém s koronavirem. Na protokolu se objevil dokonce dvakrát. I kvůli tomu začali někteří fanoušci pochybovat o jeho přístupu.

„Pokud to pro nás bude dávat smysl, jsme otevřeni i výměně,“ řekl na rovinu MacLellan. „Pokud to bude ku prospěchu týmu, obchod uzavřeme. Ovieho a Backstroma rozhodně nevyměníme, zbytek klidně můžeme.“

Bude zajímavé sledovat, jak se Capitals rozhodnou. Kuzněcov má totiž ještě smlouvu na čtyři sezony. Jednou z možností je, že by si ho vybral Seattle při rozšiřovacím draftu. Kromě Kraken by však mohl mít zájem třeba Boston. Tedy za předpokladu, že neprodlouží s Davidem Krejčím. V Ottawě se zase nechali slyšet, že hledají zkušeného kvalitního centra.

Kde vidíte Kuzněcovovu budoucnost vy?

