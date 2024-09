Kauza Swayman se může potáhnout do prosince. (Skoro) za to může Nylander

Jeremy Swayman a jeho nová smlouva, to je pokračující patová situace. Pro Boston je stále více a více znepokojující každým dnem. Základní část přitom začíná už v pátek. A novináři ze zámoří nemají pro fanoušky Bruins dobré zprávy.

Podle komentářů reportéra Jimmyho Murphyho v pořadu Fifth Liners Podcast se spor může protáhnout na několik měsíců, přičemž se spekuluje, že Swaymanův agent Lewis Gross je hnací silou tohoto sporu.

„Myslím, že to bude trvat do 1. prosince,“ řekl Murphy, přičemž naráží na datum, které je pro chráněné volné hráče stěžejní. Potom už mají oni i kluby smůlu. „Opravdu si myslím, že pokud se něčeho nedočkáme v příštích dvou týdnech, bude to běh na dlouhou trať.“

Murphyho komentáře ohledně agenta poukazují na Grossovu historii prodlužování a odkládání jednání, zejména těch, která se týkala superhvězdy Toronta Maple Leafs Williama Nylandera.

Nylanderova proslulá situace ohledně smlouvy s Torontem v roce 2018 se protáhla až do uzávěrky 1. prosince. Útočník do dne podpisu smlouvy nenastoupil k žádnému utkání základní části a vynechal tím značnou část sezony.

„Jeden můj kamarád skaut mě na to upozornil, říkal: Mám z toho Swaymana divný pocit. Myslím, že to bude trvat ještě dlouho. A já jsem se zeptal, proč?“ popisoval Murphy. „Copak si nepamatuješ na Nylandera? No a kdo je Swaymanův agent… A samozřejmě to je stejný člověk, Lewis Gross.“

Švéd se držel mimo kemp, nehrál až do 2. prosince. A tři hodiny před uzávěrkou 1. prosince podepsal.

Paralely mezi Swaymanovou současnou situací a Nylanderovým vyčkáváním přiměly Murphyho k zamyšlení, zda Gross nepoužívá stejnou taktiku. Swayman je nyní po výměně Linuse Ullmarka do Ottawy jasnou jedničkou Bruins.

Protože má Swayman při vyjednávání na své straně tuto páku, zřejmě usiluje o smlouvu, která by mu vynesla 10 milionů dolarů ročně, což by z něj udělalo jednoho z nejlépe placených brankářů v NHL.

Bruins prozatím nejsou přesvědčeni, že taková je brankářova hodnota, a podle Ryana Whitneyho mu dávají nízké nabídky blížící se 6,2 milionu dolarů. Za současného stavu se dá předpokládat, že Bruins budou muset začít sezónu 8. října proti Floridě bez Swaymana mezi tyčemi.

