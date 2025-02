Kde je Pettersson? Vancouver platí miliony, ale body nikde

Když Vancouver Canucks poslali J.T. Millera pryč, mnozí fanoušci byli z návratu, který za něj tým dostal, rozpačití. Ano, v nejlepší formě je Miller jedním z klíčových hráčů, který dokáže ovlivnit hru na obou koncích kluziště. Na druhou stranu, někteří tvrdili, že největším přínosem trejdu je, že jeho odchod měl pročistit atmosféru v týmu a pomoci Eliasu Petterssonovi znovu najít svou někdejší dominanci. Jenže...

No... nestalo se. A portál Sportsnet píše, co se vlastně děje:

Pettersson měl po odchodu Millera konečně vystoupit z jeho stínu, převzít roli lídra a vrátit se do formy, kterou měl před pár lety. Místo toho působí, jako by si sám nevěděl rady. V posledních čtyřech zápasech zvládl jedinou asistenci, třikrát nebodoval vůbec a aby toho nebylo málo, v těchto třech duelech dohromady vyslal na branku jen dvě střely. Ať už si o jeho smlouvě za 11,6 milionu dolarů myslíte cokoliv, tyto výkony za to nestojí.

Jediný záblesk naděje přišel proti Torontu. Najednou to byl jiný Pettersson – aktivní, tvořil hru, asistoval, blokoval střely. Jenže stačí jeden zápas na to, aby Canucks zapomněli na všechno, co se dělo předtím? Těžko.

Pokud by Pettersson hrál špatně jen pár zápasů po Millerově odchodu, byla by to jiná písnička. Jenže problém je mnohem hlubší. Ve druhé polovině loňské sezóny dal včetně play off jen dvě branky za 26 zápasů. Dokonce se objevují spekulace, že Millerova výměna nemusela být poslední a pokud se Pettersson nezvedne, mohl by být další na řadě.

Aby to nebylo tak černé, Vancouver už viděl, že Pettersson dokáže hrát skvěle i bez Millera. Když byl letos Miller mimo hru, Pettersson měl 15 bodů v 10 zápasech. Jenže od chvíle, co je oficiálně hlavním mužem ofenzivy, najednou neví, co si počít. Připočtěme k tomu absenci Quinna Hughese, který byl poslední čtyři zápasy mimo sestavu, a je jasné, že Canucks mají problém.

Zbývá 27 zápasů. Možná i play off, pokud se Canucks zmátoří. Tohle bude pro Petterssona klíčová část sezóny – buď ukáže, že je hráčem, na kterém může Vancouver stavět budoucnost, nebo se začnou rojit otázky, jestli by pro něj přece jen nebylo lepší změnit dres.

Canucks se rozhodli Millera obětovat. Jenže zatím to vypadá, že obětovali produktivitu svého týmu, aniž by dostali něco zpátky.

