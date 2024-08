Kde je podpis? Podpis na narozeniny nevyšel, Crosby stále čeká

Ještě minulý týden se říkalo, že by Pittsburgh Penguins a jejich tvář Sidney Crosby mohli s oznámením o prodloužení smlouvy počkat až do středečních 37. narozenin. To se ale nestalo.

Datum už je pryč, aniž by Penguins vypustili jakoukoli informaci o stavu kontraktu čísla 87. Ve čtvrtek Rob Rossi z The Athletic, jenž je zasvěcený do dění v Penguins, vysvětlil, proč by se fanoušci neměli obávat, kde bude Crosby po zbytek kariéry hrát.

„Crosbyho 37. narozeniny nikdy nebyly cílovým datem pro novou smlouvu, o které je on i tým nadále přesvědčen, že bude podepsána. Řeklo mi to několik zdrojů z Penguins," podělil se o informace Rossi.

A dodal: „Crosby řekl svým blízkým přátelům, že má v úmyslu znovu podepsat smlouvu s Penguins a že on, jeho agent Pat Brisson a generální manažer Kyle Dubas jsou do značné míry zajedno ohledně detailů nové smlouvy. Nicméně Crosbyho prioritou v tomto období je trénink na nadcházející sezonu. Mezi Crosbym a Penguins nejsou žádné problémy."

Ačkoli se Crosby stal předmětem některých zvěstí o výměně, podle četných zpráv chce stále odejít do hokejového důchodu jako celoživotní člen Penguins.

Nicméně skutečnost, že je v posledním roce své současné smlouvy, nadále vyvolává mezi fanoušky Pittsburghu obavy, že by mohl zažít změnu názoru na setrvání klubu, který podle všeho čeká tolik potřebná přestavbu kádru.

„Crosby měl v posledních dvou smlouvách plat pouze 8,7 milionu dolarů, čímž Tučňákům poskytl své služby za údajně nižší než tržní částku," připomněl Rossi. „Není si přesně jistý, jak dlouho chce ještě hrát, a nechce klub dostat do špatné situace, pokud podepíše delší smlouvu a nedohraje ji celou."

Share on Google+