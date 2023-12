Po posledním vítězství Philadelphie proti Detroitu se John Tortorella vplížil do šatny a šel rovnou za gólmanem Samem Erssonem. "Vynikající! Vynikající! Užij si zítra volno," radostně mu Tortorella sděloval. V městě bratrské lásky je k dobré náladě důvod, Flyers nepatří do suterénu, sápou se nahoru.

Jedenácté místo v NHL? Jsou to opravdu Flyers? Tortorella neměl být vhodným kandidátem do mladého, přestavujícího se týmu Philadelphie. A přesto se v této sezoně ukazuje pravý opak.

John Tortorella si během své trenérské kariéry získal pověst náročného kouče s výbušnou osobností. To je o sice pravda, ale není to proto, že by ho bavilo být přísný. Pětašedesátiletý muž chce dělat jedinou věc: vyhrávat.

Jeho práce chce přitom čas. Ukázalo se to v Tampě Bay i New Yorku Rangers.

Tortorella nastoupil v sezoně 2015/16 do Columbusu a během svého působení měl možnost trénovat jednadvacetiletého Setha Jonese, šestadvacetiletého Cama Atkinsona, dvaadvacetiletého Boonea Jennera, devatenáctiletého Zacha Werenskiho, devatenáctiletého Pierra-Luca Duboise a dvaadvacetiletého Alexe Wennberga. Společný jmenovatel? Všichni tito hráči zažili pod Tortorellou své nejlepší sezony, a to velmi mladí. I to jde proti narativu, že je Tortorella pro mladé nevhodný kouč.

"Přál bych si, abych ho měl, když mi bylo 18 a přicházel jsem do ligy," řekl třeba Rasmus Ristolainen. "Je zábava s ním pracovat a mám pocit, že jsem pod jeho vedením udělal několik velkých kroků."

Morgan Frost se neustále posunuje, stejně jako Bobby Brink. Mladým to prostě v Philadelphii svědčí. Travis Konecny, Cam York, Joel Farabee a Owen Tippett zapisují skvělé sezony.

A jako tým hrají Philadelphia Flyers s takovou taktikou a disciplínou, že překypují sebevědomím, a to i ve vysoce vypjatých zápasech, jako byl ten sobotní. Carter Hart i Ersson z toho těží, celému týmu to pak vrací. Tortorella má nyní k dispozici dva brankáře, kterým může věřit, že vyjedou na led a přinesou týmu výsledek.

Flyers jsou tam, kde jsou, díky práci, kterou Tortorella odvedl s mladými hráčy. Je čas ocenit, co se ocenit má.

