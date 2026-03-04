Kde nakonec zakotví Robert Thomas? Nejblíže k němu má nečekaně Buffalo

4. března 20:15Jakub Ťoupek
St. Louis bude prodávat. Nejžádanějším jménem je bezpochyby Robert Thomas, jenž je na listině mnoha týmů. V posledních hodinách se intenzivně řeší, kde nakonec zakotví, nejvíce se pak skloňuje až nečekaně tým Buffala.
Sabres mají šanci postoupit do play-off poprvé po velmi dlouhé době a mohli by být velkým hráčem během uzávěrky přestupů. Jarmo Kekäläinen, který v prosinci převzal funkci generálního manažera týmu, má za sebou historii odvážných a agresivních tahů. Buffalo má také spoustu mladých hráčů, nadějných talentů a výběrů, které by jim v tomto mohly pomoct.
Je tedy logické, že se začali zajímat o velké ryby. Tou pravděpodobně největší je Robert Thomas, který je na odchodu ze St. Louis. Blues nejspíš budou hodně prodávat, nabídky by měly dostávat například i na Jordana Binningtona, prioritou je ale Robert Thomas.
V nedávné historii NHL není mnoho případů, kdy by klub chtěl prodat svého hvězdného hráče, který má ještě pět sezón ve smlouvě. Blues se nesnaží nikoho oklamat, pouze zvažují výměnu legitimního, osvědčeného hráče za větší množství kvalitních aktiv, která by mohla dál využít.
Darren Dreger z TSN jako první informoval, že Sabres už vedli s Blues velmi vážné rozhovory o Thomasovi. A Chris Johnston z The Athletic uvedl, že nabídka Sabres zahrnuje ekvivalent několika výběrů v prvním kole a prospektů.
Thomas má v této sezóně za Blues na kontě 12 gólů a 35 bodů ve 43 zápasech. Kanadský centr je ve třetí sezóně osmiletého kontraktu na 65 milionů dolarů, který zahrnuje úplnou klauzuli o nezaměnitelnosti. Tu by podle zákulisních informací byl ochoten stáhnout pro pár týmů, mezi kterými je i Buffalo.
Buffalo je v současné době na druhém místě v Atlantické divizi, v úterý získalo další dva body díky vítězství nad Vegas Golden Knights a zdá se, že se tým stává agresivnějším, protože se blíží konec jeho čtrnáctiletého období bez play-off.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.