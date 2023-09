Kdo bude mít lepší sezonu? Víc se čeká od Lundella i Jeannota

Říká se, že druhá sezona je nejtěžší. Před někým stojí velká očekávání díky povedenému prvnímu ročníku, před dalšími zase sezona, ve které musí ukázat, že na NHL opravdu mají. Portál Yardbarker vybral pět hráčů, kteří se připravují na náročnou třetí sezonu.

Lucas Raymond (Detroit)

Raymond v 74 zápasech vstřelil 17 gólů a zaznamenal 45 bodů. Nicméně to vše bylo poté, co jako nováček vstřelil v 82 zápasech 23 gólů a zaznamenal 57 bodů, očekávání tedy byla rozhodně vyšší. Je mu teprve 21 let, takže není důvod se obávat poklesu produkce, ale překonání 60bodové hranice by pomohlo po psychické stránce hlavně jemu. Stojí za zmínku, že byl nejlepším švédským hráčem na mistrovství světa.

Tanner Jeannot (Tampa Bay Lightning)

Když Bolts získali Jeannota, obětovali za něj opravdu hodně – pět voleb v draftu a obránce Cala Footea. Jeannot nicméně v 56 zápasech v Nashvillu, odkud přišel, dal jen pět gólů a nasbíral 14 bodů. Tampa nicméně viděla velký potenciál, a to i do budoucích let. Místo toho si ve 20 zápasech základní části v novém dresu připsal jen jeden gól a čtyři body, play off nebylo o nic lepší. Tým s ním i tak podepsal smlouvu na dva roky na 2,665 milionu dolarů. Jestli nějaký tým dokáže obrátit kariéru hráče, je to právě Tampa.

Anton Lundell (Florida Panthers)

Po vynikající 44bodové nováčkovské sezoně vypadal Lundell připraven udělat s Panthers velký skok a pokusit se navázat na odkaz Aleksandera Barkova. Místo toho si však připsal o 11 bodů méně. V play off se sice trochu našel, když nabral 10 bodů na cestě do finále, ale i tak to pro finského útočníka vypadalo jako neúspěšný rok. Letošní ročník pravděpodobně začne opět jako centr třetí formace, ale postupně by mohl dostávat větší roli.

Cole Sillinger (Columbus Blue Jackets)

Zařazení Sillingera na soupisku Columbusu v sezoně 2021/22 bylo překvapením, protože se z USHL dostal rovnou do NHL poté, co v draftu obsadil 12. místo. S 16 góly a 31 body vypadal výborně, svou nováčkovskou sezonu završil stříbrnou medailí s kanadským týmem na mistrovství světa. V minulém ročníku však Sillinger nedokázal najít stejnou výkonnost a zaznamenal pouhé tři góly a 11 bodů. Dokonce byl poslán i na farmu, kde v 11 zápasech zaznamenal jen šest bodů.

Alexandre Carrier (Nashville Predators)

Carrier má za sebou ročník, na který by nejraději zapomněl. Poté, co v zimě vynechal devět zápasů se zraněním, se vrátil jen na několik utkání, než vynechal závěrečných 23 zápasů s dalším zdravotním problémem. Ve 43 zápasech skončil s dvěma góly a devíti body, což byl velký krok zpět oproti jeho 30bodovému tažení z předchozího ročníku. Šestadvacetiletý borec kdysi vypadal jako velká součást budoucnosti týmu, ale v sezoně 2023/24 bude muset najít opětovnou důvěru vedení i fanoušků.

