Kdo bude na Slovensku hokejistou sezony? Legendární útočník svým favoritem překvapil

V srpnu se na Slovensku tradičně uděluje cena „hokejista roka,“ obdoba české ankety Zlatá hokejka. Favorit na zisk hlavní ceny je jasný, Juraj Slafkovský je druhým rokem po sobě nejproduktivnějším slovenským hokejistou v NHL, letos si o pár bodíků vylepšil osobní maximum a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem slavného Montrealu. Bývalý vynikající slovenský útočník Peter Bondra má ale svého favorita jinde.

Bondra odehrál v NHL přes 1100 zápasů, dal v nich 503 branek, víc ze Slováků zvládl jen Marian Hossa. I díky tomu má jeho slovo ve slovenském hokeji váhu, ač tedy rodák z ukrajinského Lutsku dlouhodobě žije v Americe. V rozhovoru pro slovenský Denník Šport tento týden poodhalil, kdo by podle něj měl být hokejistou roku. A někoho by možná volbou obránce Martina Fehérváryho překvapil, nicméně svůj názor má Bondra podložen pádnými argumenty...

„Pevně věřím, že vyhraje Martin Feherváry a odborníci a novináři nesledují jen highlighty a počet gólů a asistencí, ale zohlední i to, kolik hráč stráví času na ledě, kolik rozdá bodyčeků, kolik zablokuje střel. Martin už je lídrem obrany Washingtonu,“ komentuje mistr světa z roku 2002 pro Denník Šport.

A skutečně... Ve zblokovaných střelách byl Fehérváry společně s Trevorem van Riemsdykem týmovým lídrem, zastavit zvládl 150 střel soupeře, parťák van Riemsdyk o jednu víc. I v hitech patří Fehérváry do TOP 3 Washingtonu (mezi krajany je nejlepší), protihráče trefil 139x. O tom, jak je bratislavský rodák pro defenzivní sestavu Caps důležitý konec konců svědčí i parádní kontrakt na 42 milionů dolarů a sedm let, který Fehérváry podškrábl letos v létě.

„Když se Martin zranil a chyběl v sestavě pro play off, bylo vidět, jak velký problém to pro Washington byl, proti Carolině jim hodně chyběl,“ pokračuje Bondra v argumentaci a naráží na fakt, že Caps vypadli už ve druhém kole jarního play off.

Favoritem ve volbě o hokejistu roku ale nebude. Juraje Slafkovského, někdejší jedničku draftu, si slovenská veřejnost hýčká, mladý Košičan vyhrál anketu už dvakrát – loni a v olympijské sezoně 2021/2022. Fehérváry byl v posledních dvou sezonách vždy zvolen nejlepším z beků, na vítězství v hlavní kategorii ale nedosáhl. Letos si sice stanovil osobní rekord v bodech (25, 5+20), s Caps vyhrál Východní konferenci, nedá se ale předpokládat, že Slafkovského přeskočí.

Vraťme se ještě krátce k Bondrovi, jednomu z nejlepších Slováků v historii NHL. Ten žije právě ve Washingtonu, o Fehérvárym má tedy detailní přehled. A nebránil by se ani pomoci slovenskému nároďáku pro ZOH v Miláně. „Kdyby mě někdo poprosil, ať dohlédnu na slovenské kluky z NHL, velmi rád to udělám. Nic bych za to nechtěl, naopak by mě bavilo. S našimi hráči jsem i tak v kontaktu, v létě chodí na můj golfový turnaj, když přes rok hrají ve Washingtonu, potkáme se, zavoláme si.“ Vyslyší GM Miroslav Šatan tuhle hozenou rukavici?

