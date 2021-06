Kdo dovede Minnesotu výš? S pomocí přichází muž, co postavil Pittsburgh

Za jeho éry se Tučňáci dočkali prvního Stanley Cupu po 17 letech. To on mistrně využil potenciálu draftovaných supertalentů Marca-Andrého Fleuryho, Jevgenije Malkina a Sidneyho Crosbyho. K mladým puškám dodal zkušené machry a další borce a nastartoval novou zlatou éru hokejistů ze Steel City. Ray Shero, zní jeho jméno. Teď se osmapadesátiletý Američan vrací do rodného kraje. Aby pomohl v roli poradce Minnesotě až na vrchol.

Ještě loni se Shero snažil vybudovat silný kádr v New Jersey.

Svým tradičním agresivním stylem. Nikdy se nebál kurážných výměn, zaujal mimo jiné ziskem Taylora Halla, méně už mu vyšel příchod P.K. Subbana. S Ďábly se po pěti letech nakonec loučil ve zlém, byl vyhozen.

Těžko mu ale odpářete nejeden úspěch. Ostatně i Devils dovedl jednou do play-off, byť jen do prvního kola. Výraznější byla Sherova štace v Pittsburghu.

Od roku 2007 až do roku 2014 pokaždé slavil postup do vyřazovacích bojů. Dvakrát za sebou hráli Crosby a spol. finále Stanley Cupu, v roce 2009 se dočkali stříbrného grálu, když zvládli odvetu s detroitskými Red Wings.

Mimochodem, tehdy u toho byl na ledě i Bill Guerin. Muž, co je teď generálním manažerem Wild. A uznávaným, rychle si napříč ligou získal respekt. Bývalý vynikající silový útočník teď spojí síly se Sherem.

Shero byl za svou práci v Pittsburghu oceněn trofejí pro generálního manažera roku a to konkrétně za sezonu 2012/2013. Mezi horkými adepty se ocitl opakovaně.

Asi vám nepřekvapí, že ještě za jeho vlády začal pro Pens pracovat právě Guerin, coby kouč pro hráčský rozvoj. Ti dva se dobře znají. Vědí, co mohou jeden od druhého očekávat. A nyní budou opět na stejné lodi.

Minnesota má před sebou světlé zítřky, ráda by se dostala v play-off zase dál. Wild letos skončili na hokejkách Vegas Golden Knights, byť favoritovi vzdorovali. Série se natáhla na sedm partií.

Shero má pomoci Guerinovi svými radami a zkušenostmi. Mimochodem, možná mezi nimi dojde i na špičkování. Guerin na rozdíl od o osm let staršího krajana dokázal s New Jersey.vyhrát Stanley Cup. Ještě jako hráč, v roce 1995.

Zní to jako dávná historie, al Guerin si určitě rád zavzpomíná. Žerty stranou, tento tandem bude zajímavý především z profesního hlediska. Shero má čich na hráče a umí hrát vabank.

Jeho staronový parťák si buduje podobné renomé. "Když nebudu dělat výměny, nic se nestane," hájil třeba odchody Mikka Koiva s Ericem Staalem. Přímočarost mu nechybí, mazácké postřehy dodá Shero.

Kam tipujete, že to v příští sezoně dotáhnou?

