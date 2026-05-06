Kdo je nejblíž Conn Smythe Trophy? Vzácná shoda, zpovzdálí ovšem číhá Marner

2. června 16:45Tomáš Zatloukal
V noci na středu to vypukne. Vegas vs. Carolina, finále, jaké NHL ještě neviděla. Jedno je předem jasné, vítěz trofeje Conna Smythea pro MVP vyřazovacích bojů se rekrutuje z tábora Hurikánů či Zlatých rytířů. Jiná varianta už ve hře není. Kdo bude slavit? Napříč zámořskými weby zní jedno jméno. Dánské. Frederik Andersen může završit svou pohádku.
Jistě, je tady skvostná lajna s Taylorem Hallem, Jacksonem Blakem a Loganem Stankovenem.
Bek, co s pozoruhodnou samozřejmostí ovládá "multitasking", K'André Miller. Přesná puška Pavel Dorfejev.
Nebo opět produktivní i poměrně zodpovědný a všestranný Jack Eichel. Oba tábory mají vícero tahounů, výrazných person. Vždyť ani nepadla jména jako Shea Theodore, Nikolaj Ehlers či Mark Srtne.
Dvě ovšem vyčnívají. Borec, co přišel s vizitkou někoho, kdo v play-off vadne jako (javorové) listy na podzim. Z Toronta byl, div ne, fanoušky vyhnán. Čelil i výhrůžkám.
Jenže už olympiáda ukázala, že Mitch Marner není někdo, kdo se pod tlakem velkých zápasů automaticky bortí. Možná vyspěl, možná bylo a je roky větším problémem Toronto než tenhle náramně šikovný tvůrce hry, který vidí skuliny tam, kde ostatní zeď.
Marner je na 21 bodech, vládne produktivitě vyřazovacích bojů. Co je ovšem důležitější, je fakt, že zůstal nebezpečný i ve chvílích, kdy se měly "utáhnout šrouby". Našel cestu, jak se prosadit, i ve finále Západní konference.
Tím největším favoritem na zisk Conn Smythe Trophy ovšem Marner není, což je do velké míry dáno tím, že predikce na vítěze Stanley Cupu nesměřují k Vegas, ale ke Carolině.
A aby Canes porazili Golden Knights, bude klíčový přínos muže s jednatřicítkou na dresu. Andersena, v posledních letech tolik marodícího... Pro finále odkládá k ledu své přátelství právě s Marnerem, teď je tu jediný cíl.
Stříbrný pohár, hokejový grál.
Andersen má fantastická čísla, byť ne vždy čelil nějaké zdrcující ofenzívě. Ostatně nelichotivé rekordy montrealských Canadiens mluví za vše. V kleci mančaftu, co na ledě dominuje, si ovšem odvedl své a přidal nadstavbu.
A nejde jen o onu vychvalovanou rozehrávku. Potvrdil, že má nervy ze železa i precizní koncentraci, jak se na šestatřicetiletého mazáka, co se dostal dosud nejblíže v kariéře Stanley Cupu, sluší a patří.
Neprohrál jediné prodloužení, góly z kategorie chytatelných byste spočítali na prstech jedné ruky. A tak vstupuje do rozhodující série s úspěšností zákroků 93,1 procenta.
Průměrem pod 1,5 branky na utkání a hlavně aurou někoho, kdo má být x-faktorem finále, tak jako to uměl jeho nedávno zesnulý agent Claude Lemieux.