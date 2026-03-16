Kdo je Sacha Boisvert? Nová akvizice Chicaga by měla nastoupit už v pátek

17. března 20:04

Jakub Ťoupek

Ačkoli Blackhawks i v této sezóně play-off opět vynechají, v závěru sezóny by se k týmu mohly připojit nové posily. Očekává se, že velký talent Anton Frondell přijede do Severní Ameriky, jakmile skončí jeho sezóna ve Švédsku. První akvizicí je ale kanadský mladík Sacha Boisvert.

Dvacetiletý útočník byl v roce 2024 draftován v prvním kole jako celkově 18. v pořadí po skvělých výkonech v týmu USHL, kde hájil barvy Muskegonu. Ve stejném týmu působil i další prospekt Chicaga Václav Nestrašil. Od té doby hraje Boisvert na univerzitě. 

V minulé sezóně zaznamenal 18 gólů a 14 asistencí v 37 zápasech za University of North Dakota, i přesto se ale rozhodl přestoupit na aktuální ročník na Boston University. V sezóně 2025/26 se však s formou vůbec nepotkal. V 24 zápasech zaznamenal pouze 3 góly a 13 asistencí.

To však zřejmě neovlivnilo zájem Chicaga o jeho podpis. Asistent generálního manažera Mark Eaton naznačil, že podle něj je Boisvertův styl hry vhodnější pro profesionální ligu než pro univerzitní soutěž, a jejich záměr podepsat s ním smlouvu i po slabším roce ukázal, že se příliš neznepokojují jeho velmi omezenou produktivitou.

Tím, že Boisvert nastoupí na konec aktuálního ročníku, spálí se tak rok jeho nováčkovské smlouvy. Pro něj to však může být i plus. Může podepsat další kontrakt o rok dříve. Má také ideální parametry zapadnout přímo do hlavního týmu. Přes 190 centimetrů vysoký, téměř 90 kilo vážící centr by se měl připojit k mančaftu po vyřešení situace s vízy.

„Myslím, že bude muset v každém zápase hrát hodně fyzicky, a pokud se mu to podaří, stane se pro nás opravdovým přínosem,“ řekl k jeho přesunu Blashill. „Může našemu týmu dodat něco, čeho podle mě nemáme dost, a to jsou právě tyhle dovednosti.“

Dnes se na den jeho dvacátých narozenin splnil další hokejový sen. „Je to vzrušující. Je tu spousta vzrušení,“ řekl Boisvert v úterý. „Dorazil jsem sem teprve dnes. Děje se tu spousta věcí. Ještě nemám čas si to všechno ujasnit. Těším se, až vyrazím na led a začnu trénovat. … Poslední den byl docela bláznivý.“

