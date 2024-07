Kdo odskáče velké smlouvy v Torontu? Prý Kämpf!

Toronto Maple Leafs možná v létě opustí útočník David Kämpf. Publicista Nick Kypreos nedávno přímo naznačil, že by Kämpf, který byl centrem čtvrté formace Maple Leafs a klíčovým hráčem v oslabení, mohl být z Toronta odejit. Důvod je jasný, peníze.

Kämpf, který je známý svými defenzivními schopnostmi, má plat ve výši 2,4 milionu dolarů za sezónu, což z něj dělá drahou volbu pro centra čtvrté lajny.

„Útočníci ze třetích a čtvrtých útoků potřebují také trochu pozornosti. Počítá se stále s Davidem Kämpfem? Je velká šance, že i tam u něj přijde škrt. Může ho nahradit nadějný Fraser Minton, možná je i čas poohlédnout se po jiném hráči,“ píše Kypreos ve článku pro Toronto Star.

Podle Chrise Johnstona, insidera z NHL, by se Maple Leafs mohli poohlédnout i po Kampfově výměně, nebyl by prý sám.

„V případě správné nabídky by se vedení Maple Leafs mohlo zamyslet podívat na Kämpfa, Calleho Jarnkroka i Timothyho Liljegrena. Chtěl bych říct, že to neznamená, že se jich chtějí za každou cenu zbavit, ale myslím si, že kvůli platovému stropu budou Leafs dělat těžká rozhodnutí,“ řekl.

Kämpfova role v týmu byla především defenzivní a v posledních třech sezónách byl pevnou součástí týmu na oslabení. To jsou ceněné vlastnosti, ale problémem je jeho plat.

Nejen to, jeho procento vhazování v uplynulé sezóně kleslo na 50,9 %, což je jeho nejhorší výsledek od příchodu do Leafs. Přitom to byla vždy jeho přednost.

V současné době je ve druhém roce čtyřleté smlouvy podepsané v červnu 2023. Podle CapFriendly Leafs v současné době překračují platový strop o 694 tisíc dolarů a uvolnění Kämpfova platu by mohlo pomoci zmírnit jejich problémy.

