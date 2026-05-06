Kdo sesadí defenzivního krále z trůnu? Alespoň prozatím končí éra Barkova

7. května 10:00David Zlomek
NHL oznámila trojici finalistů na Frank J. Selke Trophy, ocenění pro útočníka, který nejvíce vyniká v defenzivní složce hry. Letošní ročník je přelomový, po dvou letech dominance Aleksandra Barkova, jehož sezonu předčasně ukončilo vážné zranění kolene už v tréninkovém kempu, se uvolnil trůn pro nového krále černé práce. Kdo může být novým králem?
Favoritem letošního hlasování je montrealský Nick Suzuki. Ten prožil naprosto přelomový rok, ve kterém se stal prvním hráčem Canadiens od roku 1992, jenž pokořil hranici 101 bodů v základní části. Suzukiho přínos pro tým ale zdaleka nekončí u produktivity. Jako kapitán a nejvytíženější útočník Habs byl nasazován do všech klíčových situací od oslabení až po bránění těsného náskoku v závěru zápasů.
Statistiky mluví jasně: Montreal se Suzukim na ledě při hře pět na pět přestřílel své soupeře v poměru 94:58. Navíc vyhrál přes 50 % všech vhazování, kterých absolvoval více než 1400. Suzuki je prvním finalistou z Montrealu od dob legendárního Guye Carbonneaua, což jen podtrhuje význam jeho letošních výkonů pro celou organizaci.
Čtyřiatřicetiletý Brock Nelson z Colorada je finalistou jedné z individuálních cen NHL poprvé ve své kariéře. I v týmu plném ofenzivních hvězd si Nelson vybudoval neotřesitelnou pozici jako specialista na černou práci. Byl klíčovým mužem oslabení Avalanche, které bylo s úspěšností 84,6 % nejlepší v celé lize.
Nelson v sezoně nasázel 33 gólů, ale jeho hlavní hodnota spočívala v rozbíjení elitních formací soupeřů. Absolvoval čtvrtý nejvyšší počet vhazování v celé NHL (1 459), přičemž si udržel úspěšnost lehce nad 50 %.
Anthony Cirelli z Tampy Bay je jediným z letošních finalistů, který už v této prestižní společnosti v minulosti figuroval (loni skončil třetí). Cirelli je dlouhodobě považován za jednoho z nejnepříjemnějších hráčů na bránění v lize. V letošní sezoně zářil především v oslabení, kde v průměru trávil přes dvě a půl minuty na zápas, což je sedmý nejvyšší čas mezi všemi útočníky v NHL.
Kromě 52 kanadských bodů zaznamenal Cirelli i vynikajících +38 bodů v hodnocení plus/minus, což byl druhý nejlepší výsledek v dresu Lightning.