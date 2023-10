Kdo spasí brankoviště Bolts? Odpověď měří 195 centimetrů

Je to povědomý pohled. Houf radujících se hokejistů obklopí čahouna v modrobíle pomalované masce. Jenže tentokrát jim není Andrej Vasilevskij. Ruská superstar bude Tampě chybět osm týdnů, dva měsíce. Bolts tak odhalují potenciál Jonase Johanssona. Osmadvacetiletého Švéda, co ještě loni děravý jako cedník. Vždyť sezonu 2021/22 zakončil s (ne)úspěšností zákroků 85,2 procenta a průměrem téměř pěti obdržených branek za večer.

Hořká porážka 2:6 ve floridském derby opět rozvířila debatu na téma, zda Lightning nepotřebují gólmanskou výpomoc.

Vždyť na hráčském trhu pár možností je, často se ukazuje na Briana Elliotta, který v minulém ročníku v Tampě působil. Nebo na dalšího veterána Jaroslava Haláka. Nabízí se i trejd, napříč NHL najdete pár dostupných maskovaných mužů.

Ale generální manažer Julien BriseBois se zatím do žádných velkých akcí nepouští.

Proč? Je připravený to risknout a jít do startu základní části s dvojicí Matt Tomkins, Jonas Johansson. Kuráž mu dodávají výkony především druhého jmenovaného: při premiéře před pár dny vydřel čisté konto 42 zákroky a neprůstřelný zůstal i po svém druhém mači!

"Chytá opravdu skvěle," cení seveřanova dosavadní představení kouč Jon Cooper.

Stejně jako BriseBois nejspíš věří, že by příchod například Elliotta neznamenal žádné výraznné zlepšení mezi tyčemi. Obzvlášť při vědomí, že zatímco kanadský veterán má nelepší roky za sebou, Johansson zažil průlomovou sezonu a je v laufu.

Měl být odvážnou volbou coby náhradník, teď jsou ovšem sázky ještě vyšší.

"Jonas se nám hodně zamlouval. Chtěli jsme k Vasymu někoho mladšího, už k sobě nepotřebuje ostříleného borce. Bereme to jako dobře propočítaný risk," říkal o Johanssonově příchodu brankářský trenér Frantz Jean.

Ale udělat z něj dočasný záskok za Vasilevského? S tím se nepočítalo, leč platový strop je neúprosný, a tak Tampa nejspíše ukáže, že se toho nebojí a udělá z Johanssona na dva měsíce brankáře numero uno.

Vasilevského připomíná výškou ("Kvůli té byl pro nás velmi atraktivní," prohodí Jean) i stylem. Jeanovi se zamlouvá také jeho pohyb na bruslích.

Talent měl vždycky, v roce 2014 ho draftovaly Šavle z Buffala zkraje třetího kola. Jen mu dlouho trvalo ukázat, že může být úspěšný i za velkou louží. Na farmě ovšem v ročníku 2022/23 exceloval a zazářil i při dvou startech "nahoře".

A tak přišlo laso, s kterým vůbec nepočítal. "Potěšilo mě to. Bolts jsou skvělým klubem s vysokými ambicemi, jsem fakt nadšený, že se mi ozvali." Nabídli mu smlouvu na 1,5 milionu dolarů. Ochotně kývl.

Do přípravného kempu šel s následujícím přístupem: "Nikdy nevíte, co se přihodí, a kdy se vám naskytne příležitost si zachytat. A já musím být připravený kdykoliv naskočit." Přihodilo se. A tak si Johansson zachytá dosyta..

A že by se pro něj řešil nový parťák? I přes množství obdržených gólů zatím Cooper za Tomkinsem stojí. Ne, tohle už nebude dobře propočítaný risk, ale hra all-in. Teprve až by nevyšla, bude to BriseBois akutně řešit. Tak už je mu to vlastní.

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

