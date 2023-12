Kdo spasí Carolinu? Halák neuspěl, šanci dostává ten, co obral Belfoura

Na papíře to vypadalo fantasticky. Carolina se měla pyšnit jednou z nejlepších defenzív napříč NHL, jenže místo toho už inkasovala rovnou stovku gólů! Nejvíc z mančaftů, co se aktuálně drží na postupových pozicích do play-off. Důvodů je víc. Kromě nezodpovědné hry beků, kteří s gustem útočí, ale už s o poznání menším potěšením se vrací (např. Tony DeAngelo), jsou na vině i útočníci hrající na půl plynu a nedaří se ani gólmanům. Vyprávět by mohl na farmu odeslaný Antti Raanta. Co s tím?

Za ideální konstelace by Hurikáni spoléhali na zkušený tandem ve složení Raanta, Frederik Andersen.

Jenže dánského čahouna vyřadila ze hry krevní sraženina, Raantovi zase zcela odešla výkonnost. Mladý Rus Pjotr Kočetkov sice způsobil senzaci, když hokejkou zastavil trestné střílení Bradyho Tkachuka (a zároveň ho pěkně dopálil), ale jinak je to také šeď.

GM Don Waddell se dosud zdráhal nějakého razantního a drahého řešení. Před pár týdny dal prostor Jaroslavu Halákovi, osmatřicetiletý veterán ale během zkoušky nepřesvědčil a plnohodnotný kontrakt si nevysloužil.

Teď dostává příležitost další borec, co v této sezoně dosud neodchytal ani minuta. Aaron Dell, bývalá hvězda študáckého hokeje. Ostatně je to právě on, kdo díky 30 triumfům drží sezónní rekord univerzity v Severní Dakotě, obral o něj legendárního Eddieho "Orla" Belfoura (29).

Byly časy, kdy to s Dellem vypadalo velmi slibně i v NHL, poměrně pravidelně sbíral starty za San Jose. V posledních letech se ovšem nesl v jeho případě ve znamení sešupu na farmy. Od ročníku 2020/21 zvládl mezi elitou jen 25 zápasů.

Opakovaně změnil působiště, naposledy působil opět u Žraloků (v minulé sezoně naskočil do čtyř duelů a zastavil 91,3 procent střel, podstatně více byl vytížený v AHL, kde si zachytal osmatřicetkrát).

.Ani on není nejmladší, na jaře oslavil 34. narozeniny.

To, že si Hurikáni vybrali právě něj (obzvlášť když Dell v září neuspěl na zkoušce v Columbusu), ukazuje, že byť je situace směrem dozadu pro ambiciózní klub palčivá, nejde o tak alarmující problém, aby ho Waddell řešil vehementněji.

Dell může vypomoci, může i pohořet a Brind'Amourovu skvadru to nepoloží. Pokud by ale tápal, ztratí Waddell čas a pocit urgence se zvýší. Pak bude čím dál reálnější trejd, který přivede do Raleighu brankáře zvučnějšího jména.

