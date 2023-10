Kdo učí Jiříčka přesilovky? Trojnásobný šampion, co hrával s Jágrem i Krejčím

Neštěstí pro jednoho, štěstí pro druhého. Onu starou pravdu nejspíš znáte. Konec Mikea Babcocka v Columbusu, poté co se provalilo, jak zasahoval hráčům Blue Jackets do soukromí, otevřelo prostor pro Marka Recchiho. Legendární útočník, co v NHL vyhrál tři poháry a s 1533 body je třináctým nejproduktivnějším plejerem v dějinách zámořské soutěže, zaujal u Modrokabátníků post asistenta trenéra a zároveň specialisty na početní převahy.

Babcockovo odvolání katapultovalo do role kouče Pascala Vincenta.

Jinak by frankofonního Kanaďana čekala další sezona v pozici toho, kdo dohlíží na přesilovky.

Na herní situaci, která ovšem nebyla tou nejsilnější stránkou Columbusu. A to dlouhodobě, v posledních letech se pohybuje klub z Ohia v tomto ohledu na chvostu NHL.

Teď by se to mohlo změnit.

A to nejen kvůli tomu, že borce jako zrozené pro trestání faulů soupeře (např. Patrik Laine) doplnil směrem dopředu vynikající Čech David Jiříček. Zásadně by měl přispět právě Recchi, kterému se v kariéře povedlo proti oslabenému soupeři udeřit celkem 200krát.

Že by to byla jeho jediná kvalifikace?

Ale kdepak! Vždyť vítěze Stanley Cupu s Pittsburghem, Carolinou a Bostonem a někdejšího parťáka Jaromíra Jágra, Františka Kaberleho či Davida Krejčího (se všemi dobyl hokejový grál) provází pověst mimořádně vnímavého a inteligentního borce.

Zkušenosti s trenéřinou sbíral v posledních šesti letech u Pens a také u Ďáblů z New Jersey.

Má obří penzum nastřádaných vjemů jako hráč a obul se do toho i jako asistent uznávaných koučů.

Jiříčkovi a spol. toho předá spoustu. Však ho také v Columbusu vítají s otevřenou náručí: "Jsem nadšený, že náš realizační tým posílil někdo takového kalibru. Jak po osobnostní stránce, tak z hlediska znalostí a umu," říká o něm Vincent. "Pomůže nám růst na ledě i mimo něj."

Nadšený je zatím také Recchi, který prozradil, že k úspěšným námluvám přispěli i společní známí. Jeho a Vincenta.

Hlavní figury této storky si spolu sedly, rozumí si. A tak si Recchi svůj nový job užívá. Přispívá k tomu i kumšt hráčů, s nimiž má možnost nyní pracovat. V čele s Johnnym Gadreauem. Ano, je to příslib lepší zítřků pro roky těžce zkoušenou organizaci.

Nastanou?

