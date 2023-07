Kdo za Bergerona? Nabízí se čtyři hráči, které mohou Bruins získat

Bergeron, Krejčí, Zacha. Boston v minulé sezoně měl kam sáhnout. Situace je teď horší. Patrice Bergeron skončil, budoucnost Davida Krejčího je ve hvězdách. Jestli chtějí Bruins zůstat favority na Stanley Cup, musí nějakého centra získat. Mezi volnými hráči už je přebráno, a tak asi bude muset přijít výměna. Portál The Score nabídnul čtyři jména.

ELIAS LINDHOLM

Není to Bergeron, ale v mnoha ohledech je mu podobný. Oba měří metr devadesát, jsou to praváci a jsou silní na vhazování. Lindholm je také velmi dobrý ve hře do obrany. V ofenzivě asi nikdy nebude šokovat kličkami, ale je to šikovný a chytrý hokejista, který umí skvěle hledat volná místa. Kromě toho nemá problém hrát v přesilovce i oslabení.

Na úvodní tiskové konferenci nový generální manažer Flames Craig Conroy prohlásil, že nechce nechat klíčové hráče odejít jako volné hráče, jako to před rokem udělal Johnny Gaudreau. Lindholm ale údajně odmítl velkou nabídku na setrvání v Calgary, což naznačuje, že by mohl být prodán ještě před uzávěrkou přestupů. Jeho skromný plat pro nadcházející sezonu (4,85 milionu dolarů) by byl pro Bruins plusem.

MARK SCHEIFELE

Scheifeleho defenzivní výkony se sice zhoršují, ale možná, že když se Scheifele usadí v pevné defenzivní struktuře Bostonu, pomůže to pozvednout jeho defenzivní hru na vysokou úroveň.

Jets jsou ve výprodeji, už prodali Pierra-Luca Duboise a ze smlouvy vyplatili dlouholetého kapitána Blakea Wheelera. Scheifele vstupuje do posledního roku smlouvy. A nevypadá to, že by bylo prodloužení s Jets blízko.

Scheifeleho kontrakt obsahuje seznam deseti týmů, kam nesmí být vyměněn, ale příležitost připojit se k rekordmanům základní části by byla pro třicetiletého hráče pravděpodobně příliš lákavá na to, aby ji odmítl.

LOGAN COUTURE

V případné výměně Couturea je více překážek než řešení. Pro Bruins by byla problémem délka smlouvy 34letého hráče (4 roky). Plat 8 milionů dolarů je také vysoký, tady by ale možná s ponecháním si jeho části pomohly jiné týmy.

Couture dal v minulé sezoně 27 gólů a nasbíral 67 bodů, čímž vyrovnal druhý nejvyšší počet bodů ve své kariéře. Je také známý jako hráč pro velké zápasy, ve 116 zápasech play off nasbíral 101 bodů.

CHRISTIAN DVORAK

Dvorak je nejméně atraktivní jméno na tomto seznamu. Ve skutečnosti je to jediný hráč, který by nebyl lepší než Coyle nebo Zacha.

Pokud se však Bruins rozhodnou nahradit Bergerona kus za kus, je Dvorak zajímavou možností pro nákup za nízkou cenu. Jeho dvouleté působení v Montrealu bylo katastrofou, ale v pěti sezonách v Arizoně podával dobré výkony i směrem do obrany. Není dynamickým tahounem ofenzivy, ale má slušnou střelu a zodpovědně brání. Navíc je mu stále jen 27 let.

Vzhledem k jeho nedávným problémům by cena za Dvoraka byla pravděpodobně poměrně nízká a Habs by si dokonce mohli být ochotni ponechat část jeho platu (4,45 milionu).

