Kdo získá Prezidentovu trofej? Panteři jedou k Senátorům, Laviny přivítají Predátory

NHL už zná všechny postupující. Přesto zbývá vyřešit ještě jedna zásadní otázka. Kdo získá Prezidentovu trofej? Lépe má nakročeno Florida, která má na Colorado k dobru dva body a čeká ji utkání na půdě Ottawy, Laviny změří síly s Nashvillem. V akci bude dalších čtrnáct týmů, mj. i Boston, jenž s po zranění ve velké formě se navrátivším Davidem Pastrňákem doma vyzve Buffalo.

Florida, nebo Colorado? Oběma celkům zbývá odehrát poslední dva zápasy, rozdíl čítá pouhé dva body. Lépe na tom jsou Panteři, kteří ovšem dvakrát za sebou prohráli, dnes je čeká klání v hlavním městě Kanady, Ottawě. Laviny si také prošly těžším obdobím, ale zbraně nesložily, sérii čtyř porážek v řadě zlomily v domácím utkání s ve formě hrajícím St. Louis, a ještě rozhodně neřekly poslední slovo. Colorado doma přivítá Nashville, tým, který prohrál třikrát po sobě, v posledních dvou případech však až v nastaveném čase.

Vítěz Metropolitní divize, Carolina, si může závěrečné střetnutí základní části vysloveně užít, možná dojde i k šetření pár opor. Na horký led Hurikánů zajíždí Ďáblové z New Jersey, ti před sebou mají závěrečné dva zápasy sezóny a jistotu, že ve Východní konferenci obsadí čtrnáctou příčku.

Tampa Bay naladila formu před play-off dokonale. V derby přerušila dlouhou vítěznou šňůru Floridě, s přehledem porazila i Toronto, Nashville a Columbus. A s Modrokabátníky dnes Bolts odehrají druhý souboj během dvou dnů. Blue Jackets mají soupeři rozhodně co vracet, navíc disponují výhodou domácího prostředí.

Dva zápasy ve třech dnech mezi sebou odehrají rovněž New York Islanders a Washington Capitals. První měření sil vyznělo ve prospěch Ostrovanů, kteří využili absence Alexandra Ovečkina a v ofenzivě bezzubého konkurenta přestříleli 4:1. Zda ruský ostrostřelec vynechá i dnešní utkání zatím není jisté, vzhledem k jistotě postupu Caps by se ovšem nabízelo šetření sil do vyřazovací části.

David Pastrňák vyléčil zranění a Boston od jeho návratu ještě neprohrál. Postupně zdolal Rangers, Canadiens a Panthers, přičemž česká hvězda zaznamenala čtyři body, a to duel proti Montrealu preventivně vynechala. Na čtvrtý úspěch Cassidyho družina pomýšlí proti Buffalu. Ale pozor, i Šavle hrají na závěr sezóny skvěle, dokonce neprohrály už čtyřikrát za sebou.

Diváci v Minnesotě se mohou těšit na bitvu druhého týmu Centrální divize s vítězem Pacifické divize. Divočáci v domácí aréně hostí Calgary a očekává se vyrovnané střetnutí. Plameny v posledních třech zápasech zapsaly plný počet šesti bodů, Minnesota po pěti výhrách senzačně padla s Arizonou.

Na závěr čtvrtečního programu přijdou na řadu další dva zápasy ze Západní konference. Druhou v řadě a čtvrtou Art Ross Trophy v kariéře s největší pravděpodobností získá Connor McDavid, jenž nasbíral 122 bodů a na Huberdeaua má k dobru sedm bodů. Náskok se určitě bude snažit navýšit v utkání jeho Edmontonu proti San Jose. Ve čtyři hodiny ranní pak rozhodčí vhodí úvodní buly do střetnutí mezi Vancouverem a Los Angeles. Kosatky by se určitě chtěly s domácími fanoušky rozloučit vítězně, ale soupeř není lehkého měřítka, Králové nenašli přemožitele už po čtyři zápasy.

