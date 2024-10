Kdy se vrátí Durzi? V nejbližší době to nebude, řekl o klíčovém bekovi Utahu Armstrong

Začátek historicky první sezony Utahu v NHL přináší nejen radosti, ale i starosti. Utah v pěti zápasech vybojoval výborných sedm bodů a v Západní konferenci se drží na začátku sezony na třetím místě. V průběhu čtvrtého duelu proti New Jersey však ze zápasu předčasně odstoupil klíčový obránce týmu Sean Durzi, nad jehož návratem visí velké otazníky.

Pětadvacetiletý Durzi je pilířem defenzivy Utahu. V prvních zápasech hrál skutečně obrovskou porci minut a vše vygradovalo ve třetím duelu proti Rangers. Utah favorizovaného soupeře udolal po prodloužení 6:5 a Durzi si na ledě odkroutil 29 minut a 12 sekund.

Ve čtvrtém zápasu proti New Jersey se však zranil a v průběhu druhé třetiny ze zápasu odstoupil kvůli zranění v horní polovině těla. Právě duel s Devils pak byl prvním, který Utah prohrál. V noci na čtvrtek, bez Durziho v sestavě, pak Utah prohrál také na ledě Anaheimu 4:5 po prodloužení.

Pokud je někdo pověrčivý, mohl by říct, že s Durzim v sestavě Utah vyhrával, bez něj zatím pouze prohrává. A generální manažer Bill Armstrong nemá pro příznivce svého týmu, kteří na tyto věci věří, zrovna pozitivní informace. Klíčový bek Utahu se totiž jen tak nevrátí.

„Nevypadá to, že by se (Durzi) v dohledné době vrátil,“ řekl Armstrong podle Cola Bagleyho z KSL Sports. „Chystáme se nechat naskočit další kluky a uvidíme, co dokážeme dělat.“

Durzi, jenž po dvou letech v Los Angeles absolvoval minulou sezonu v Arizoně a s týmem, který byl prodán do Utahu, se skvěle sehrál, si svými výkony na ledě vysloužil v létě svou největší smlouvu kariéry. S Armstrongem podepsal kontrakt na čtyři roky, který mu vynese v průměru šest milionů dolarů ročně.

Okamžitě se tím zařadil mezi nejlépe placené hráče týmu. Trenér Andre Tourigny pak k němu do páru zařadil Michajla Sergačjova, jenž v létě přišel z Tampy. Spolu utvořili skutečně zajímavou a elitní obrannou dvojici, která se ale po pouhých čtyřech zápasech rozpadla.

„Nikdy se vám nepodaří zcela nahradit takového hráče, ale vybereme někoho, kdo tam půjde a zkusí to,“ dodal Armstrong. V zápase proti Anaheimu byl do elitní obranné dvojky posunut Michael Kesselring a nebylo to vůbec špatné. To Robert Bortuzzo, který zaujal volné místo na soupisce Utahu a nastoupil v třetí obranné dvojici, měl dva záporné body v hodnocení účasti na ledě.

Je tedy otázkou, jestli Bortuzzo bude hrát i v dalším zápase. Utah má možnost nasadit na volnou pozici v obraně například Patrika Kocha či Maksymiliana Szubera.

Vedle Durziho, jehož délka absence se nedá v tuto chvíli odhadnout, je na marodce také další obránce John Marino. Ten by měl podle informací scházet ještě několik týdnů a Utahu tak pomoci nemůže. Brzké uzdravení této posily z New Jersey je však v tuto chvíli o to naléhavější.

