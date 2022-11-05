Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36Radek Černý
NHL ráda mluví o tom, jak je dnes chladným, korporátním byznysem řízeným tabulkami, analytickými výstupy a platovým stropem. Jednou za generaci se ale objeví moment, kdy tabulky letí z okna a hlavní roli převezme čisté ego, touha po odvetě a osobní zášť.
Výstřel, který otřásl ligou
Je 3. červenec 2026 a v kanceláři generálního manažera Kačerů z Anaheimu zavládne mrazivé ticho. Právě se dozvěděli, že největší hvězda týmu, jedenadvacetiletý křídelník se statusem chráněného volného hráče Leo Carlsson podepsal nabídku smlouvy (tzv. offer sheet) od Philadelphie Flyers. Podmínky smlouvy? Délka 5 let, hodnota 90 miliónů dolarů!!
Detailní struktura smlouvy odhaluje, že cca 95% peněz bude vyplaceno formou podpisových bonusů. Jako základní plat poslouží naprosté ligové minimum a zbylé milióny hezky pěkně každého 1. července „na dřevo“. Tedy na účet samozřejmě, ale nikoliv formou týdenní výplaty, jako je tomu u běžného platu, nýbrž v plné roční sjednané výši. Pro hráče příjemné cashflow, pro týmovou pokladnu nepříjemná jednorázová zátěž. Ale doba je holt taková.
Anaheim má, dle kolektivní smlouvy, týden na dorovnání nabídky, jinak o svou hvězdu přijde. Na oplátku by dostal od Flyers čtyři volby v prvním kole následujících čtyř draftů.
Tato nabídka ale samozřejmě nespadla z čistého nebe. Byla vyvrcholením měsíce trvající zákopové války mezi Anaheimem a Carlssonovým agentem. Generální manažer Ducks Pat Verbeek totiž odmítal mladému Švédovi ustoupit a jednání o nové smlouvě zamrzla.
V té chvíli GM Letců Daniel Briére ucítil šanci. Šanci, která v sobě snoubila možnost získat generační talent a zároveň vrátit Anaheimu dlužný účet i s úroky za dva roky starou aféru kolem Cuttera Gauthiera. Draftová pětka Flyers před časem odmítla podepsat Philadelphii a vynutila si trejd právě ke Kačerům.
Okénko do historie
Starší fanoušci se při pohledu na Carlssonův kontrakt jen hořce pousmějí. Tohle už totiž jednou viděli. Jako by se historie po letech unavila vymýšlením nových zápletek a jednoduše vzala starý scénář z února 1998, jen vyměnila jména a přepsala částky pro realitu roku 2026.
Abychom pochopili, jak moc destruktivní zbraň Daniel Briére právě odpálil, musíme přetočit kalendář o osmadvacet let zpátky. Do doby, kdy se hokejový svět poprvé seznámil s termínem „jedovatá pilulka“.
Tehdy se v Detroitu střetli dva muži, kteří se sice pohybovali v odlišných sférách byznysu, ale chtěli totéž. Ovládnout sportovní srdce Motor City.
Pizza vs. počítač
Mike Ilitch. Král pizzy značky Little Caesars. V roce 1982 koupil skomírající Red Wings (přezdívalo se jim tehdy „Dead Wings“) za pouhých 8 milionů dolarů a udělal z nich nejzářivější značku ve městě. Vlastnil Joe Louis Arenu, měl absolutní monopol na hokej v Detroitu a choval se jako feudál, který na svém území nesnese konkurenci.
Na druhé straně Peter Karmanos Jr., softwarový magnát, zakladatel miliardového gigantu Compuware. Byl to detroitský rodák s řeckými kořeny a hokej miloval. Vybudoval tam gigantický mládežnický program Compuware Hockey, kterým prošly budoucí hvězdy jako Mike Modano nebo Eric Lindros. Vlastnil také juniorský tým v OHL (Plymouth Whalers).
Karmanos měl peníze, měl mládežnické týmy a obří ego.Chyběl mu jen ten nejvyšší hokejový grál. Klub NHL. Zoufale ho chtěl a chtěl ho mít doma, v Michiganu.
Na přelomu let 1989 a 1990 se v NHL otevíralo okno pro expanzi. Karmanos dal dohromady investorskou skupinu a přišel s plánem, že koupí expanzní licenci pro Detroit, respektive pro jeho bohaté předměstí AuburnHills. Stavěla se tam tehdy hypermoderní hala.
Mike Ilitch zuřil. Detroit patřil jemu a Joe Louis Arena byla jeho hradem. Využil své obří politické síly v Radě guvernérů NHL. Tehdejší regule soutěže navíc jasně říkaly, že pokud chce někdo umístit nový tým do teritoria stávajícího klubu (v okruhu 50 mil), stávající majitel s tím musí souhlasit. Ilitch samozřejmě řekl nekompromisní ne a Karmanosovu detroitskou přihlášku smetl ze stolu.
Karmanos to bral jako nejvyšší možnou osobní urážku.Touha po NHL byla ale silnější, a tak v roce 1994 koupil skomírající Hartford Whalers. Jenže Hartford byl ekonomické peklo na zemi. Malá hala, žádné luxusní lóže, sevření mezi New Yorkem a Bostonem. O tři roky později tým přestěhoval do Severní Karolíny. Zrodili se Hurricanes.
Seděl tak sice konečně u stolu s mocnými, ale musel kvůli tomu opustit svůj domov. A viníka znal velmi dobře. Byl jím Mike Ilitch. V únoru 1998, o pouhých devět měsíců později po stěhování do Karolíny, se na trhu objevil nespokojený Sergej Fjodorov, čerstvý vlastník prstenu za vítězství ve Stanley Cupu, držitel Hart Trophy z roku 1994 a prototyp dokonalého hokejisty 90. let.
Karmanos věděl, že nastal čas zúčtování.
Bezprecedentní peníze
Fjodorov byl poněkud unavený životem ve stínu Steva Yzermana a kvůli vleklým sporům o novou smlouvu od začátku sezóny 1997/98 stávkoval.Karmanos věděl, že Fjodorov je chráněným volným hráčem (tzv. RFA). Společně se svým generálním manažerem Jimem Rutherfordem proto vymysleli kontrakt, který měl Ilitche finančně zruinovat, nebo ho donutit nechat Fjodorova odejít bez náhrady.
26. února 1998 podepsal Sergej Fjodorov s Carolina Hurricanes tzv. offer sheet. Celkové parametry zněly: 6 let, 38 milionů dolarů.
V éře před platovými stropy to sice byly velké peníze (průměrný plat v lize byl tehdy kolem 1,2 milionu), ale pro bohaté kluby jako Detroit samy o sobě hratelné. Kouzlo, nebo spíše zvrácenost nabídky ležela v tom, jak Rutherford s Karmanosem a Fjodorovovým agentem Mikem Barnettem rozplánovali cashflow.
Smlouva obsahovala tři klíčové složky, které musel Detroit v případě dorovnání převzít do posledního písmene:
Vtip byl v tom, že Carolina byla v té době na chvostu Východní konference. Karmanos moc dobře věděl, že Hurricanes do play off nepostoupí, takže pro něj byl tento dvanáctimilionový bonus z právního hlediska v podstatě bezpředmětný.
Jenže Red Wings byli úřadující šampioni z roku 1997. Měli nabitý tým, který kráčel za obhajobou, a postup do finále Západní konference byl pro ně naprosto reálným a očekávaným cílem.
Karmanos tak Ilitchovi podstatě řekl: „Buď mi dáš nejlepšího centra ligy, nebo během dvou měsíců vypíšeš šek na 28 milionů dolarů.“
I na současnou dobu jsou to pořád naprosto bezprecedentní peníze.
Nejlépe placený sportovec planety
Právníci Red Wings se okamžitě pokusili strukturu bonusu napadnout u ligové arbitráže s logickým argumentem, že jde o skrytou diskriminaci, kterou nemohou splnit za stejných podmínek jako Carolina.
Jenže tehdejší kolektivní smlouva (CBA) z roku 1995 měla v tomto směru trhliny. Komisař NHL Gary Bettman po přezkoumání kontraktu musel kapitulovat a prohlásil smlouvu za legální. Detroit dostal 7 dní na rozhodnutí.
A Mike Ilitch ukázal, proč byl jedním z nejrespektovanějších majitelů v historii sportu.
Nenáviděl prohry a odmítal se nechat ponížit detroitským rivalem. Zavolal si finančního ředitele a vydal jasný pokyn: Dorovnáme.
V té chvíli se rozjela neuvěřitelná finanční mašinérie. Ilitch musel okamžitě sehnat hotovost. Traduje se, že banky v Detroitu měly pohotovost, aby zajistily transfer obřích sum z účtů Little Caesars přímo na hokejové operace.
Jakmile GM Red Wings Ken Holland lize potvrdil, že Detroit nabídku dorovnává, Sergej Fjodorov sbalil kufry a po více než půlroční stávce se vrátil do šatny. Na nějaké dlouhé rozkoukávání nebyl čas, základní část finišovala. Fjodorov stihl odehrát pouhých 21 zápasů (nasázel v nich 6 gólů a přidal 11 asistencí). To pravé divadlo ale mělo teprve začít.
V play off Rudá křídla šlapala jako dokonale promazaný stroj. Postupem do konferenčního finále proti Dallas Stars se aktivovala „jedovatá pilulka“ v podobě 12 miliónového bonusu. Když pak ve finále Stanley Cupu smetli Washington Capitals jasně 4:0 na zápasy a Fjodorov nad hlavu zvedl stříbrný pohár (k čemuž v play off přispěl skvělými 20 body ve 22 zápasech), v účtárně Little Caesars mu spočítali finální účet.
28 miliónů dolarů za 43 odehraných zápasů.
Tímto historickým skokem vydělal víc peněz než Michael Jordan v dresu Chicago Bulls a stal se vůbec nejlépe placeným sportovcem planety.
Paralela se současností
A teď se vraťme na začátek našeho příběhu, k Patu Verbeekovi, Danielu Briérovi a Leu Carlssonovi. Paralela v designu jeho smlouvy je zřejmá, ale je tu jeden gigantický rozdíl, který staví dnešního generálního manažera Anaheimu do mnohem bezvýchodnější situace, než v jaké byl tehdy Ilitch.
Ten rozdíl se jmenuje: platový strop.
V roce 1998 mohl Mike Ilitch jednoduše zvednout telefon, převést desítky milionů ze svého soukromého pizzeriového impéria a lize to mohlo být jedno. Pokud na to majitel měl cash, mohl platit, kolik chtěl. Smlouva sice Ilitche bolela finančně, ale neomezovala ho ve skládání týmu. Detroit mohl dál držet pohromadě hvězdy typu Yzermana, Lidströma, Shanahana i Fjodorova.
V roce 2026 je ale NHL sešněrovaná neúprosným platovým stropem. Anaheim má sice aktuálně na účtech majitelů Samueliových dostatek hotovosti na pokrytí šíleného dvacetimilionového bonusu v prvním roce, ale roční průměr 18 milionů dolarů (AAV) se jim bude započítávat do stropu po celých 5 let.
Vypadá to, že Daniel Briére ve Philadelphii dokonale prostudoval historii. Vzal starý, zaprášený trik Petera Karmanose, oblékl ho do moderního hávu kolektivní smlouvy roku 2026 a přiložil Anaheimu nůž na krk. Historie se opakuje, jen s tím rozdílem, že tentokrát u toho manažeři nemusí počítat jen peníze v peněžence, ale hlavně každý dolar pod platovým stropem.