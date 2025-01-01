Když jde o bezpečí rodiny, je to přes čáru. Marner otevřeně o důvodech odchodu

29. srpna 9:30David Zlomek
Mitch Marner po devíti letech ukončil kapitolu v Torontu a vydal se do Vegas. Nešlo přitom jen o hokej, ale hlavně o rodinu a touhu po klidnějším životě.
„Začíná pro nás úplně nový život,“ prohlásil Marner na kempu kanadské reprezentace. „Máme doma novorozence, s manželkou jsme společenští, rádi chodíme na večeře, mezi lidi, mezi spoluhráče. V Torontu to ale bylo složité. Teď hledáme nový začátek, klidnější způsob života. Chceme, aby náš syn vyrůstal víc venku. Asi ho v zimě párkrát vezmeme zpátky, aby viděl sníh, ale těšíme se na tu uvolněnější stránku věci.“
Marner podepsal s Golden Knights osmiletou smlouvu za 96 milionů dolarů, těsně před tím, než by se stal volným hráčem. Sám přiznal, že šlo o rozhodnutí „hořkosladké“.
Opustil totiž nejen svůj klub, ale i rodné město. V dresu Leafs nasbíral 741 bodů v 657 utkáních a stal se pátým nejproduktivnějším hráčem historie organizace. Jenže zároveň byl symbolem trápení Toronta v play off – devět sezon, jen dvě vyhrané série a nikdy dál než do druhého kola.
A právě to se mu v posledních letech začalo vracet jako bumerang. Fanoušci mu neodpouštěli, sociální sítě zaplavila kritika a po letošním vyřazení s Floridou se situace vyhrotila natolik, že někdo zveřejnil jeho adresu.
„Měli jsme u domu dva týdny nepřetržitě bezpečnostní službu,“ prozradil Marner. „Tohle se táhlo už poslední dva roky. Chápu, že je to vášnivá oblast, já sám jsem se tam narodil, Leafs nation znám celý život. Ale když jde o bezpečí rodiny, zvlášť když máte malé dítě, je to za hranou.“
