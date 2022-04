Když šachista táhne střelcem. Marner zlomil 33 let starý rekord, obral o něj Lemieuxe

Jak popsat herní styl Mitche Marnera? Můžete přidat ten nejbombastičtější superlativ před spojení "přehled na ledě" a máte to. Hokej vnímá jinak než ostatní, má dar jako další mistři přihrávky Adam Oates, Ron Francis nebo Nicklas Bäckström. Krásně to vystihl Marnerův bývalý parťák James van Riemsdyk. "Zatímco jsme se všichni sráželi, on hrál šachy," prohodil borec, co si díky Marnerovým pasům vystřílel životní smlouvu. Marner ovšem umí sázet góly i sám. A to za všech situací.

Marner už v této sezoně nasázel 31 branek, čímž si vytvořil osobní rekord.

Není jen konstruktérem akcí pro Austona Matthewse, kotouče zvládá dopravovat do sítě i vlastní holí. Názorně to ukázal při přestřelce s floridskými Pantery, při porážce 6:7 po prodloužení skóroval hned dvakrát.

Samo o sobě je to fajnový počin, ale jsou tu okolnosti, které z něj dělají rekordní zápis do dějin NHL.

Marner totiž oba zásahy vměstnal od 37 sekund, přičemž nejprve udeřil v oslabení a poté v přesilovce. Prosadit se takhle rychle v početní nevýhodě i převaze? To před torontským univerzálem s geniální myslí nedokázal nikdo.

Marner v kronice NHL odsunul na druhé místo legendu mezi legendami. Slovutného Maria Lemieuxe, který 12. března 1989 potřeboval proti Chicagu na takovou show o deset sekund déle.

Že jde jen o historickou pikošku?

Ale kdepak, rozhodně není náhodné, že novým rekordmanem je Marner. V oslabení umí díky výtečnému čtení hry svému mančaftu zásadně píchnout, rychlé nohy a šikovné ruce navrch z čtyřiadvacetiletého Kanaďana dělají ideálního hráče do brejků.

Při přesilovce se od něj čekají především nápadité nabídky pro ostatní, nicméně více času a prostoru dává vyniknout i jeho přesné ráně zápěstím. Tenhle šachista zkrátka dovede táhnout střelcem.

Jen se mrkněte, jak naposledy dvakrát rozsvítil červené světlo.

Marner zažil už sedmý zápas s alespoň dvěma body za sebou, čímž vyrovnal klubový rekord Matthewse, Douga Gilmoura, Vincenta Damphousse, Ricka Vaivea a Corba Dennenyho. Během parádní série nastřádal, věren svému naturelu, čtyři góly a 15 asistencí.

Matthews si bezesporu zaslouží všechny ty komplimenty, které se jeho směrem momentálně vrší. Nebylo by ovšem fér přehlížet Marnera, jehož průměr 1,44 bodu na zápas je elitní. Na úrovni Leona Draisaitla. Klobouk dolů!

