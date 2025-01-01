Když se do hry vloží majitel. Ten z Minnesoty uklidňuje fanoušky kvůli Kaprizovovi

27. září 10:00David Zlomek
Minnesota Wild vstupuje do nové sezóny s jedním velkým otazníkem. Kirill Kaprizov, největší hvězda klubu a jeden z nejlepších hráčů NHL, je stále bez dlouhodobého prodloužení smlouvy a po aktuálním ročníku může být nechráněným volným hráčem. Přesto majitel Craig Leipold zůstává klidný a fanouškům vzkazuje, aby nepropadali panice.
„Billy (GM Bill Guerin) je ten, kdo vede vyjednávání. Je to jeho odpovědnost a role. Máme spolu skvělý vztah,“ prohlásil Leipold během přípravného utkání Wild. O samotném průběhu jednání mluvit nechtěl, ale zopakoval, že klubu věří. „Tahle liga je víc než jen jeden hráč. Ale samozřejmě, on je výjimečný a dělá výjimečné věci. Takového hráče chceme mít v týmu,“ řekl na adresu Kaprizova.
Sedmadvacetiletý forvard je od svého příchodu v roce 2020 tváří klubu. Ve 319 zápasech základní části nasbíral už 386 bodů (180+206) a v play-off má 21 bodů ve 25 duelech. Jeho přítomnost je pro Wild klíčová, přesto majitel i generální manažer dávají najevo, že nenechají jediné jednání rozhodit plán dlouhodobé přestavby týmu.
Přesto zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Wild zvažovali obchod. GM Guerin už v létě naznačil, že jeho prioritou je Kaprizova udržet, i když jednání nepřinesla během léta žádný průlom.
