Když se vrátil z ryb, čekaly ho trofeje! Hellebuyck získal dvě ceny

Connor Hellebuyck na chvíli odložil výstroj a brankářskou masku a vyrazil si na ryby. Netušil přitom, že na něj doma čeká velké překvapení. Po fenomenální sezoně v NHL získal hned dvě individuální ocenění - Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy a Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře. Něco takového se v moderní éře hokeje jen tak nevidí.

Když dorazil s lodí zpět na břeh, na zahradě už byla shromážděná rodina i přátelé. Na trávníku na něj čekala první trofej. „Vůbec jsem nechápal, co se děje,“ smál se Hellebuyck. „Myslel jsem si, že někdo stojí na mém pozemku omylem. A pak jsem uviděl Vezinu. To bylo neskutečné.“

Jenže tím překvapení neskončilo. Krátce poté přiběhl i spoluhráč Eric Comrie a s úsměvem pronesl: „Kde je ta druhá?“ A když se pak objevila i Hartova trofej, Hellebuyck měl jasno: sezona, kterou právě prožil, je jednou z těch, na které se nezapomíná.

A právem. Brankář Winnipegu měl naprosto dominantní rok. Vychytal 47 výher, zaznamenal osm čistých kont, udržel průměr inkasovaných branek na fantastických 2,00 a měl 92,5 % úspěšnost zákroků. To vše v sezoně, během níž Jets ovládli základní část NHL a vyhráli Prezidentskou trofej. Jeho výkony přitom nebyly pouze o číslech - Hellebuyck byl hlavním pilířem týmu, který dlouho působil téměř neporazitelně.

V hlasování o Hart Trophy porazil největší hvězdy ligy. Druhý skončil Leon Draisaitl, třetí Nikita Kučerov. Zvolení brankáře na tuto pozici je přitom v NHL naprostou raritou – naposledy se to povedlo v roce 2015 Carey Priceovi. V historii se to celkově podařilo jen několika gólmanům.

„Je to něco speciálního. Brankáři se k tomu moc často nedostanou, a proto si toho nesmírně vážím. Je to velká čest,“ řekl Hellebuyck. Ještě cennější pro něj ale bylo, že úspěch mohl oslavit v rodinném kruhu. „Takové chvíle jsou v životě vzácné. Byla to sezona, na kterou nikdy nezapomenu.“

Stejně tak si po třetí v kariéře odnáší i Vezinovu trofej. V této kategorii porazil tradičně silnou konkurenci v podobě Andreje Vasilevského a Darcyho Kuempera. Zapsal se tím po bok legend jako Dominik Hašek, Patrick Roy či Martin Brodeur, kteří dokázali tuto cenu vyhrát minimálně třikrát.

Rodina Hellebuyckových prožila na zahradě nezapomenutelné odpoledne. „Je to neuvěřitelný pocit. Vidět, jak si syn plní sen, a navíc mu to takhle skvěle vychází - je to pro rodiče něco nepopsatelného,“ řekl otec Chuck.

