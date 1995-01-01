NHL.cz na Facebooku

Keefe soptí a pálí do vlastních řad. Jeho hvězdy jsou prý mentálně slabé

4. února 13:00

David Zlomek

V kabině New Jersey Devils to pořádně vře. Po úterní domácí porážce 0:3 s rozjetým Columbusem už trenéru Sheldonu Keefovi definitivně došla trpělivost. Zatímco Blue Jackets slaví šestou výhru v řadě, Devils se topí v krizi, která jim reálně zavírá brány play-off. Na postupovou pozici momentálně ztrácejí deset bodů a herní projev týmu v klíčových momentech připomíná spíše volný pád než boj o vše.

Největší šok přišel v závěrečné třetině, kterou Devils naprosto nezvládli. Přestože byl stav po čtyřiceti minutách bezbrankový, v poslední části se domácí sesypali jako domeček z karet. Skóre otevřel Dante Fabbro a dílo zkázy dokonal dvěma góly Mathieu Olivier. Keefe po zápase neskrýval zuřivost a před novináři se do svých svěřenců pustil s nebývalou ostrostí. „Dvě třetiny jsme byli v pohodě, Markström nás podržel. Ale ve třetí třetině prostě zvadneme. Úplně zvadneme. Tohle prostě není dost dobré,“ soptil kouč.

Podle Keefea není problém v taktice, ale v hlavách hráčů, kteří v rozhodujících chvílích sezóny selhávají. „Částečně je to o sebevědomí, částečně o mentální odolnosti. Očividně nejsme dostatečně mentálně silní,“ pálil ostrými trenér, který v New Jersey kroutí svou druhou sezonu. Kategoricky odmítl, že by za neúspěchy stál jeho herní systém. „Ani na vteřinu nevěřím, že je to systémový problém. Trénuji dvacet let a každý, kdo pod mnou hrál nebo se mnou spolupracoval, ví, jak vidím hru a co od týmu vyžaduji.“

Vinu tak Keefe svalil přímo na bedra hokejistů, kteří podle něj neplní své role. „Hráči se k tomu teď musí postavit čelem. Připravujeme plán, v zápasech jsme na dostřel, ale hráči prostě nedělají ty správné věci. Je na mně, abych je nakopl a vrátil jim sebevědomí, ale oni sami musí ukázat víc,“ dodal rezolutně. Situaci v týmu navíc komplikuje absence hvězdného Jacka Hughese, jehož návrat po zranění zůstává nejistý i pro nadcházející duel.

Devils mají před olympijskou pauzou nůž na krku. Pokud se okamžitě nevzpamatují, čeká Newark velmi smutné jaro. A Keefea možná hledání nové práce.

