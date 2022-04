Kelemen si vystřílel NHL! Slovenská kometa má podepsáno na dva roky v Arizoně

Je jedním ze symbolů hokejového povstání Slováků, které korunoval bronz z letošních olympijských her. Miloš Kelemen ještě loni jezdil týmovým autobusem do Maďarska, teď má v kapse smlouvu v NHL. Podobně jako Karlu Vejmelkovi ji dvaadvacetiletému křídlu vynesly skvělé výkony v české extralize. Shodný je také klub, co po Kelemenovi sáhl. Arizonští Kojoti se podle našeho bývalého redakčního kolegy Jakuba Hromady dohodli s olympijským medailistou na dvouleté smlouvě.

Rok 2021 byl pro Kelemena jako med.

Se svým mateřským Zvolenem vyhrál domácí titul, zahrál si na mistrovství světa a dostal laso od Mladé Boleslavi.

Rok 2022 je pro něj ještě sladší. U Bruslařů se totiž rozhodně neztratil, přechod do náročnější soutěže zvládl bez zásadních obtíží a navrch náramně načasoval formu.

V právě probíhajícím play-off pomohl Středočechům ke čtvrtému fleku devíti góly (!) ve čtrnácti zápasech, to on se postaral o senzační vyřazení hradeckého Mountfieldu, vítěze základní části a největšího favorita na zisk poháru T. G. Masaryka.

Asi vás nepřekvapí, že Kelemen je v čele tabulky kanonýrů a to s pohodlným náskokem čtyř tref. Ač si finále nezahraje, dost možná už nejlepším šutérem vyřazovacích bojů zůstane.

V čem je jeho kouzlo? Je to dravec se skvělým citem pro koncovku, jeho repertoár zakončení je navíc poměrně pestrý. Fantom s knírkem ale obstojí i v jiných aspektech hry, na ledě si své odvede za každé situace.

Chodí do osobních soubojů, zodpovědně se vrací. Na úzkém kluzišti by mohl vynikat ještě víc.

Finanční podmínky jeho nováčkovského kontraktu dosud nebyly zveřejněny. I kdyby byly velmi skromné, Vejmelkův příklad ukazuje, že Arizona představuje parádní odrazový můstek pro zámořskou kariéru.

I díky slabší konkurenci dostal od Desert Dogs prostor, vedl si výtečně a nedávno podepsal lukrativní pakt na 8,175 milionu dolarů. Povede se stejný sukces Kelemenovi?

